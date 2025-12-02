Ella嘆身邊熟悉面孔離世落淚 籲珍惜相處時光

（中央社記者洪素津台北2日電）歌手Ella陳嘉樺今天出席公益活動，情緒突然上湧落淚，她說今年金鐘獎緬懷橋段發現3名熟悉面孔離世，親弟弟也查出自律神經失調，讓她感嘆要珍惜相處，也要好好重視身體健康。

Ella陳嘉樺剛結束演唱會，今天出席弘道老人福利基金會「寒冬助老、刻不容緩」關懷計畫記者會，沒想到才剛開始，Ella就頻頻落淚。

她表示，見到熟悉的台灣媒體覺得很感動，再加上今年金鐘獎緬懷橋段時，有3名離世的人是她工作的熟面孔，這讓她有感，要多珍惜相見的時刻也要重視身體健康，「有1人跟我老公還是球友，我很感慨，回想上一次見面我跟他們有好好說話嗎？」

而提起親弟弟，Ella表示，弟弟2年前遇到同工廠的長輩過世，心情受到打擊，加上長期累積壓力，出現睡不好、拉肚子、胃痛等狀況，後來透過健檢發現是心理生病了，「弟弟自律神經失調，像是70歲老人的狀態。」

Ella也用實際行動表達支持和鼓勵，由於透過拼樂高對弟弟有病情幫助，因此只要每當弟弟傳來購買連結，她也都毫不猶豫地表示：「姊處理。」（編輯：龍柏安）1141202