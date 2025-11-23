Ella回家鄉感動喊「夢想起點」親友組團台下熱力應援

Ella陳嘉樺回家鄉屏東演出。（屏東縣政府客家事務處提供）

Ella陳嘉樺與金曲歌王羅文裕、許富凱等重量級歌手，22日在屏東縣內埔六堆紀念公園齊聚「2025狂客音樂祭」飆唱，吸引四萬人朝聖。

Ella陳嘉樺啟動全新巡演之際，22日趕回家鄉屏東為「狂客音樂祭」壓軸開唱。Ella中午即現身現場為演出彩排，大批粉絲頂著高溫在台下追隨偶像，她貼心提醒：「不要中暑唷！」要大家記得去吃客家美食。有趣的是，陳爸爸直接坐鎮在台上觀看女兒彩排，Ella笑稱爸爸是「土地公」，格外親切。

廣告 廣告

Ella登台就熱唱〈壞女孩〉搖滾開場，還教大家如何說壞女孩的客家話，讓台下一片笑聲。她開心用客家話熱情打招呼：「這次回到家鄉非常開心，見到家人、很多親朋好友來支持。」從高鐵一路南下就感受到太陽的溫暖，Ella笑說：「來到了多一度熱情的屏東，就要唱這首歌！」應景獻唱團體時期的經典歌〈熱帶雨林〉，祭出回憶殺引來現場高分貝尖叫。

Ella直說演出讓她開心得難以形容，一回家就先大啖客家板條，「我姊姊更猛，還組了眾多的親友團現場應援，今晚在成長的故鄉，台下超多我的親友們，雖然我超忙碌，一邊演出還要在舞台上充當客家話翻譯給現場粉絲，但我很享受在舞台盡情演出，心情超放鬆自在，感謝大家與我度過這個讓我難忘的周末之夜。」Ella更嗨喊，「很開心站上家鄉的舞台，這兒是我的家，也是我步入藝界，追尋夢想的起點。」

而金曲歌王許富凱開心表示身為南部小孩，屏東對我而言再熟悉不過，很開心受邀演唱，看到台下熱情粉絲，情緒不自覺的也高漲，我也有來自高雄的婆媽親友應援團，為了此次演出我還苦練客家話，希望大家都能聽得懂。

客家歌王羅文裕深情對唱客家歌曲〈歸來〉，羅文裕開玩笑說：「自己是從小聽Ella的歌曲長大！」談到彼此友誼，Ella幽默喊話：「我們認識很久，以前他來我們家裡作客還會帶吉他來唱歌，感謝他在客家文化推廣總是盡心盡力，因為他的好人緣，這次很多優秀的歌手陣容，我們都是來挺他的！客家未來交給你囉。」

而11月23日週日晚上還有金曲歌王蕭煌奇、偶像男團Ozone、人氣男團理想混蛋、金曲歌后朱海君、客語金曲山狗大後生樂團、HOT SHOCK、粹垢TRAEGO樂團等接力熱唱，為「2025狂客音樂祭」增添可看性。

更多中時新聞網報導

TWICE高雄開唱 子瑜高喊我回來了

AI揪糖友腎病變 腸道菌是關鍵

台中市民野餐日草地閱讀超有趣