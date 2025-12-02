Ella失控落淚揭弟弟病況！靠金卡戴珊金句度低潮 曝勁寶這點遺傳她

藝人Ella陳嘉樺今（2日）出席弘道老人基金會的公益活動。李鍾泉攝

藝人Ella陳嘉樺今（2日）出席弘道老人基金會的公益活動，二度感性落淚。除了想到三位演藝圈故人相繼離世，日前也在演唱會上感性告白，邀請全場觀眾為她的家人鼓勵。她透露，弟弟因同事突然離世受到巨大打擊，身心失調，出現失眠、拉肚子、胃痛等症狀，經檢查後確診為自律神經失調，健康狀態宛如70歲老人。

巡演感性告白家人 揭弟弟自律神經失調內幕

Ella表示，家中大姊、二姊也曾經歷憂鬱與低潮，她在演唱會上公開告白，就是希望藉助「眾人的意念」給予家人強大的祝福力量。她暖心喊話：「每個家庭都有不容易的時候，希望大家都能勇敢面對。」目前弟弟在休養3個月後好轉，平常藉著拼樂高轉移注意力，若弟弟傳樂高購買連結給她，她也樂於買單，「這是我能力範圍做得到的。」

Ella也透露，熱愛散播正能量的自己，以前遇到低潮時會選擇壓抑，但近一兩年突然覺醒，「如果人生最終目的就是死了而已，下一秒會發生什麼不知道，困難都會過去。」

她希望大家平常要學著轉念，她說自己看過網路上一句金卡戴珊的名言：「世界上有兩種事情，一種是好事，一種事你還不知道它哪裡好的事。」藉此勉勵大眾勇敢面對無常人生。

Ella活動現場突然落淚，還鼓勵現場大家要勤運動保重身體。李鍾泉攝

勁寶長成小暖男 笑說基因很強大

而「It‘s Me艾拉主意」巡演目前如火如荼進行中，對於明年是否攻蛋，她表示：「不會想這麼遠。」也透露勁寶長成一位貼心小暖男分得出來媽媽要上台就是女明星狀態，貼心地拿水過來給她喝，而且一首歌聽個幾遍就會唱，Ella說：「爸爸學一首歌100年，勁寶100秒就能學會。基因真的很有趣，唱歌的部份遺傳我，但害羞、低調就跟爸爸很像。」



