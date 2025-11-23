Ella家鄉屏東開唱！親爸坐鎮台下「秒變土地公」親友團現身力挺

記者徐珮華／台北報導

2025「狂客音樂祭」22、23日在屏東六堆紀念公園登場，由金曲歌王羅文裕策展領軍，首日晚間邀請到Ella（陳嘉樺）、金曲歌王許富凱、張涵雅、J HALL樂團、邱淑蟬、HOT SHOCK等歌手熱情嗨唱，吸引4萬人到場朝聖。Ella表示很開心站上家鄉的舞台，「這兒是我的家，也是我步入藝界，追尋夢想的起點！」

Ella返回家鄉屏東開唱。（圖／屏東縣政府客家事務處提供）

Ella啟動全新巡演之際，22日趕回家鄉屏東為「狂客音樂祭」壓軸開唱，接連演唱〈壞女孩〉、〈Super Star〉等金曲，以及經典大串燒〈花心〉、〈用心良苦〉、〈夢醒時分〉等80、90年代經典名曲，並為南台灣天氣獻唱〈熱帶雨林〉。全場宛如大型KTV，Ella也打趣直呼：「有些旋律刻在骨子裡，嘴巴跟著動 ！是很正常生理反應、不要抗拒！」

有趣的是，Ella中午彩排時，陳爸爸直接坐鎮在台上觀看，讓她笑稱是「土地公」，她一回家也先大啖客家板條，姊姊還組了眾多的親友團現場應援。Ella表示：「雖然我超忙碌，一邊演出還要在舞台上充當客家話翻譯給現場粉絲，但我很享受在舞台盡情演出，心情超放鬆自在，感謝大家與我度過這個讓我難忘的周末之夜！」

這次彩蛋演出則是邀來羅文裕深情對唱客家歌曲〈歸來〉，羅文裕開玩笑說：「自己是從小聽Ella的歌曲長大！」談到彼此友誼，Ella幽默喊話：「我們認識很久，以前他來我們家裡作客還會帶吉他來唱歌，感謝他在客家文化推廣總是盡心盡力，因為他的好人緣，這次很多優秀的歌手陣容，我們都是來挺他的！客家未來交給你囉！」

許富凱（左）與羅文裕（右）以華、客、台語對唱〈鄉音〉，彩蛋連連。（圖／屏東縣政府客家事務處提供）

同樣身為南部小孩的許富凱，也表示屏東對他而言再熟悉不過，很開心受邀演唱，看到台下熱情粉絲，情緒不自覺高漲，「我也有來自高雄的婆媽親友應援團，為了此次演出我還苦練客家話，希望大家都能聽得懂。」羅文裕則熱唱客語創作金曲〈你的名字像一首詩〉、〈白目〉等，為現場鋪下濃郁的浪漫氣氛。

今（23）日晚間則由金曲歌王蕭煌奇、偶像男團Ozone、人氣樂團理想混蛋、金曲歌后朱海君、客語金曲山狗大後生樂團、粹垢TRAEGO樂團等，眾星齊聚接力飆唱，敬請期待。

