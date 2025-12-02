Ella巡演受好評「親揭回台開唱進度」 演唱會邀請粉絲為家人祈福原因曝光

Ella近日帶著「It's Me 艾拉主意」進行演出，期間除了自己的歌曲外，也演唱多首S.H.E的歌，台下歌迷也開心大合唱，讓她覺得很開心。這次的「It's Me 艾拉主意」先排定了長沙跟杭州場，她說雖然場地不大，但燈光、舞台是頂規，讓她唱得很開心。被問到回台開唱一事，她表示目前還沒有眉目，一切的演出都在安排當中，現在能做的就是把自己照顧好，她說「明年還不知道，不會去想那麼遠，把每一步都走好，真的有好消息會公布給大家知道，先珍惜好每一天」。

廣告 廣告

Ella首次個人巡迴演唱會「It’s Me 艾拉主意」又唱又跳帶動全場氣氛。（圖／資料照／勁樺娛樂提供）

兒子勁寶也跟著一起巡迴演出，Ella笑說「我發現工作的時候，勁寶會知道這一刻媽媽不是媽媽，是一個女明星，會主動來問我說要不要喝水、妳還好嗎？非常貼心」。她也意外發現勁寶看完演唱會之後，會開心的跟她討論演唱會流程，她笑說「勁寶根本把自己當導演在經營」。

經過幾次一起工作下來，Ella跟老公發現兒子勁寶對音樂蠻敏感的，聽幾次就會記得歌詞，並跟著一起唱，讓Ella開心的說「這就是遺傳到我」，至於遺傳到解孵的則是比較害羞跟低調的個性，她說「勁寶不喜歡歌迷一直拍他，帽子都戴很低這樣」。

而為了演出，她八月份就開始飲控，九月份開始自主運動，兒子跟老公在看電視，她就一直在旁邊超慢跑，鍛鍊肌肉，她也現場大秀二頭肌跟腹肌，笑說「看人家拍的照片，我都不在乎有沒有唱好，反而在乎肌肉好不好看，因為有練就要愛現」。

而她在演唱會上邀請大家為家人祈福，原來弟弟前陣子過不好，發現有自律神經失調的狀況，看醫生、服藥，她也發現大姐、二姐都有類似的病史，也讓弟弟停工三個月，就好好恢復生活節奏，弟弟發現拼樂高的時候會特別專注，也會傳一些樂高的購買連結，她當然霸氣買單，她說「這是我少數可以給他的支持，我也會傳一些正能量的文章給他看，他說他覺得幫助很大」，也呼籲大家如果遇到人生低潮不要害怕，可以向身邊的人求助。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導