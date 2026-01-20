Ella巡演爆買下15首S.H.E歌曲版權 華研發聲駁：未收到授權申請

Ella陳嘉樺去年底在中國大陸長沙展開《It's Me艾拉主意》巡迴演唱會，表演中演唱了〈波斯貓〉、〈不想長大〉等多首S.H.E時期的歌曲，讓歌迷相當驚喜。19日鏡週刊報導指出Ella向前東家華研唱片買下15首歌的版權，對此，華研也發聲明澄清。

陳嘉樺去年底在長沙展開巡演，表演中演唱了多首S.H.E時期的歌曲。（圖／翻攝him_ella0618 IG）

華研唱片19日晚間發聲指出，針對鏡週刊關於Ella大陸巡迴演唱會砸重金買下15首S.H.E金曲版權之報導，對於詞曲、錄音授權觀念有所混淆，「本次演唱會所涉及之詞曲著作權，應向詞曲著作權人取得授權或依法透過詞曲集管團體授權處理，無須另行向華研確認。」

華研表示，惟S.H.E為華研錄製之原始錄音中所包含之演唱內容，其錄音著作權係屬華研所有，若欲使用，應取得華研授權。截至目前為止，就報導之演唱會內使用之S.H.E錄音著作，華研並未收到任何來自Ella演唱會主辦單位或經紀人之授權申請或付費。

華研唱片發聲指出，Ella演唱會內使用之S.H.E錄音著作，華研並未收到任何授權申請或付費。（圖／翻攝him_ella0618 IG）

此外，針對先前曾有報導指出，Ella前年擔任五月天武漢演唱會嘉賓，與阿信合唱S.H.E歌曲〈五月天〉，其MV花200萬人民幣版權費搞定一事，華研也澄清表示，「該MV上架，詞的授權費是台幣一萬五千元。請勿再以訛傳訛。」

