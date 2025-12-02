Ella情緒激動一度泛淚 鬆口Selina二胎進度

Ella一現身就突然眼眶泛淚，她自嘲情緒比較豐富。（圖／侯世駿攝）

陳嘉樺（Ella）日前甫結束在中國長沙兩場《It's Me 艾拉主意》演唱會，今（2日）立刻投入公益行程，出席「第17屆寒冬助老 刻不容緩獨居弱勢長輩關懷計畫」擔任代言人。她一登場精神奕奕，自豪地表示：「我很健康！體脂只有16.7，很結實。」被虧練到像有胸肌，她也大笑回：「沒有啦，本來就不大！」

被問到最近近況，她分享兒子勁寶貼心又撒嬌的一面，提到自己日前感冒，照理說應該保持距離，但兒子卻一把抱住媽媽說：「不管病毒，媽媽我要抱妳！」Ella甜笑直呼：「真的好暖心。」她也觀察到兒子的音樂天分，「爸爸學一首歌要100年，勁寶100秒就會了」，自嘲基因很奇妙，「歌唱很像我，但害羞、低調又很像他爸爸。」

Ella出席「第17屆寒冬助老 刻不容緩獨居弱勢長輩關懷計畫」擔任代言人。（圖／侯世駿攝）

她分享Seline在S.H.E的群組問，跨年有什麼活動，3人發現剛好都有空，Seline直接決定去Ella家跨年，Ella模仿Selina的語氣說：「她說不是去妳家，就是去妳家囉！我只好欣然接受，之前辦過垃圾食物趴，我想要跨年也辦這個，Selina說什麼都不想帶，只說『我會帶一家三口當垃圾』。」3人的逗趣互動，一如往昔。

談到好姐妹Selina積極拚二胎，她笑說：「要問她啦！我們昨天才一起吃飯，但我7點就先走，她們還續攤。」被問Selina是否有喜？Ella笑說：「她就是很漂亮啦！不像我剛唱完兩場演唱會又遇到生理期，看起來超累、超疲勞。」

今Ella一現身就突然眼眶泛淚，她自嘲情緒比較豐富，談到自己情緒激動的原因，她解釋因為日前金馬獎的悼念已故影人的橋段，讓她心有戚戚焉，認為要好好珍惜每一次與她認識的人相聚的機會。

