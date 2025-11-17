Ella感嘆「人生高光時刻就是S.H.E」 處女秀見姐妹暖挺爆哭

【緯來新聞網】Ella陳嘉樺首次個人巡迴演唱會《It’s Me 艾拉主意》於15、16日一連兩晚在長沙正式開唱，開場化身「星火女王」大展氣勢，好姐妹Selina與Hebe特別獻上花籃祝福，能夠開個人演唱會，哽咽表示：「我真的沒想到有一場這樣子的演唱會，因為我的人生高光時刻就是S.H.E，已經去過很多地方，我從沒想自己可以做這件事」。

Ella身材練得精實。

《It’s Me 艾拉主意》手登場，「螢光棒」是以Ella親自畫的「小太陽」設計，入場觀眾都會收到「解放你的雙手」手環，場外粉絲更規劃不同的驚喜應援活動，宛如一場大型「艾拉嘉年華」。



Ella用心籌備首場個人巡演大秀，從舞台硬體，製作、視訊都是天王天后御用團隊，精心設計的服裝造型、歌單，哽咽地說：「是因為你們都願意相信我，我去過的每一場音樂節、演出，你們在台下陪伴我的過程，讓我相信，陳嘉樺真的可以做這件事情，可以擁有一個屬於妳的場子、絕對撐得住這一切，這份相信的力量，是一個很大的祝福。



談起這次開唱心境，她表示：「今天能夠有這場演唱會，必須說我真的沒有想到，我要有一場這樣子的演唱會，因為對我而言，我的人生高光時刻就是S.H.E，我已經做到了，已經有巡演全世界的經驗，去過很多地方，我從來沒有想要自己可以做這件事情。」

Ella展開首場個唱。

接著，她感謝台下：「但是人生很特別，宇宙將這個禮物領到我的面前，而我在這個時候，我打開我的心去接受他，可是願意打開我那個心的那個人，是你們每一個人。」



演出時，她更大方秀出腹肌、背肌，健美體態令全場驚呼連連，連自己也忍不住自誇「超帥」。好姐妹Selina與Hebe特別獻上花籃祝福，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」Ella在後台當場淚流不止。



面對個人首場巡演大秀，Ella不只要粉絲們聽得滿足，造型上也要看得吸睛，出道邁入第24個年頭，除了自己的舞曲〈Hot Like Chili〉、〈渾身是勁〉，也有獻唱團體時期經典組曲〈波斯貓〉、〈不想長大〉、〈I.O.I.O〉，立即讓全場回溯到那個S.H.E的時光隧道。

Ella（中）賣力演出。

