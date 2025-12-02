Ella曝跨年放大假S.H.E將合體開趴 Selina笑言只想當垃圾

Ella陳嘉樺出席公益活動。

Ella陳嘉樺今（2）日出席公益活動，聊到人生正一步步老去，大家要珍惜當下，隨後想起故友更二度爆淚，指現階段站穩每一步最重要， 所以今年跨年決定放大假，和好姐妹Selina、Hebe及其他山友相聚，在她家開「垃圾食物趴」，她打算煮義大利麵，而Selina則說：「我什麼都不想帶，我只想要帶一家3口去你們家當垃圾。」

提起有沒有生第二胎的想法？Ella回：「怎麼還問我這一題？要問Selina吧，她似乎沒有要放棄。」對於日前Selina傳懷孕的消息，Ella直言：「那是衣服啦，你們很沒禮貌ㄟ ，她就是看起來很漂亮、容光煥發！」對Selina是否有勤做人，她無奈說：「沒有刻意跟她聊，沒人會跟我報告有沒勤做人。」

想起故友，Ella二度爆淚。

S.H.E三人昨晚吃烤肉聚餐，晚上七點就吃飽，其他人繼續續攤，Ella因前幾天慶功宴喝香檳，頭痛了兩天，整個人看起來很累，他認了；「確實有疲勞。」對於變瘦一事，她再三強調自己很健康，都有好好吃蛋白質、好好睡覺，請大家放心，好動如她，還現場示範了在家運動的內容。

Ella陳嘉樺曝跨年將和姐妹們一起度過。

近期，Ella展開了《It's Me艾拉主意》巡演，已在長沙及杭州演出，未來還在規劃其他地方，主辦單位規劃的舞台、燈光及音響都是很頂級，她就負責把自己照顧好，因此八月開始飲控至今，還在客廳超慢跑，同時訓練身體肌肉，她說：「大家不要變沙發馬鈴薯。」隨後稱每次看自己的影片只注意自己的手部、腹部的肌肉線條，完全不管自己唱得如何，是否會返小巨蛋演出？她說：「有好消息，一定要跟大家分享。」

