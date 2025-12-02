Ella曝Selina容光煥發還在拚2胎

陳嘉樺（Ella）連續8年擔任弘道寒冬助老公益大使，2日出席活動，向來感性的她在現場3度淚崩，呼籲民眾用愛幫助角落孤單老人。Ella今年跨年難得沒有安排工作，預告早已跟「S.H.E」好姐妹Selina（任家萱）、田馥甄及好友們相約合體於Ella家歡慶跨年夜。

Ella近日告訴好友跨年可以帶喜歡的垃圾食物互相分享，豈料Selina幽默回：「我什麼都不想準備，就帶一家三口去妳家當垃圾。」Ella日前跟Selina、田馥甄聚餐，談到Selina先前穿寬鬆服裝，被猜疑有第2胎？Ella坦言是Selina那件衣服的關係，不過Selina沒有放棄要拚第2胎的念頭，並大讚Selina近況很漂亮，「她容光煥發。」

Ella昨天看到滿滿媒體到場支持，十分感謝，也想起之前在金鐘獎緬懷橋段看到許多過往熟悉的面孔接連逝世，包括攝影師、化妝師等，感嘆人生無常，希望大家都健康平安，「我活到44歲，更明白照顧身體的重要性。」

Ella近來正忙個人巡迴演唱會，日前在杭州演唱會上談到弟弟的近況，隨後激動大哭，昨表示弟弟2年前遇到同工廠的長輩過世，心情受到打擊，加上長期累積壓力，所以睡不好、拉肚子、胃痛，去做健檢才發現是壓力造成，「弟弟自律神經失調，像是70歲老人的狀態」，希望粉絲給弟弟祝福。