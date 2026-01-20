Ella槓上華研！爆砸錢買S.H.E版權遭駁斥 前師兄動力火車發聲了

Ella陳嘉樺去年底在中國大陸長沙展開《It's Me艾拉主意》巡迴演唱會，表演中演唱多首S.H.E時期的歌曲。事後遭週刊指出，Ella向前東家買下15首歌的版權，但華研發聲明駁斥，表示未收到授權申請或付費，引發關注。對此，身為Ella前師兄的動力火車，20日出席記者會時也做出回應。

週刊指出，Ella 向前東家華研買下 15 首 S.H.E 時期歌曲的版權，但華研發聲駁斥。（圖／翻攝him_ella0618 IG）

對於Ella與華研的版權爭議，動力火車稍早受訪時被問到是否有關心此事，尤秋興回應：「當然有關心啊，她們（S.H.E）也是我們很好的師妹朋友，一直把她們當成終身師妹。」

廣告 廣告

不過面對敏感話題，動力火車謹慎表示：「希望兩方面這件事都圓滿落幕，我們也沒什麼立場講這些事情。」不願多加評論。

Ella前同門師兄動力火車謹慎表示：「希望兩方面這件事都圓滿落幕。」（圖／ 華研國際 提供）

事實上，華研唱片19日晚間發聲指出，針對鏡週刊關於Ella大陸巡迴演唱會砸重金買下15首S.H.E金曲版權之報導，對於詞曲、錄音授權觀念有所混淆，「本次演唱會所涉及之詞曲著作權，應向詞曲著作權人取得授權或依法透過詞曲集管團體授權處理，無須另行向華研確認。」

華研表示，惟S.H.E為華研錄製之原始錄音中所包含之演唱內容，其錄音著作權係屬華研所有，若欲使用，應取得華研授權。截至目前為止，就報導之演唱會內使用之S.H.E錄音著作，華研並未收到任何來自Ella演唱會主辦單位或經紀人之授權申請或付費。

延伸閱讀

動力火車尾牙狂接30場！尤秋興戒宵夜2天喊痛苦：目標瘦5公斤

員工尾牙把天后名字寫錯！A-Lin真實反應曝光 黃豪平神接梗逗樂全場

《紅白》卡司公開！King & Prince登台獻海外首秀 林志穎睽違16年驚喜回歸