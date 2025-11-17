Ella淚灑舞台「從沒想過能開個唱」 Selina、Hebe送暖逼哭她
Ella陳嘉樺15、16日在長沙舉行「It’s Me 艾拉主意」個人巡迴演唱會，好姐妹Selina與Hebe特別獻上花籃祝福，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」讓Ella在後台看到這份暖心祝福當場淚流不止。
對於首場個人巡演，Ella哽咽說：「是因為你們都願意相信我，我去過的每一場音樂節、演出，你們在台下陪伴我的過程，讓我相信，陳嘉樺你真的可以做這件事情，你可以擁有一個屬於你的場子，你絕對撐得住這一切。所以我要非常感謝你們每一個人，對我這份相信的力量，這是一個很大的祝福。」
Ella使勁全力演唱近30首歌，包括自己的歌曲和S.H.E的經典曲目，多套華服也相當吸睛，「星火女王」華麗造型以逾250朵手工煙火裝飾與上千顆水晶製成，耗時500小時完成。她為了這次演唱會持續健身、練舞，更大方秀出腹肌、背肌，忍不住自誇「超帥」。
其實Ella完全沒想到會有個人演唱會，「因為對我而言，我的人生高光時刻就是S.H.E，我已經有巡演全世界的經驗，我去過很多地方，我從來沒有想要我自己可以做這件事情。」接著感謝台下歌迷：「但是人生很特別，宇宙將這個禮物領到我的面前，而我在這個時候，我打開我的心去接受他，可是願意打開我那個心的那個人，是你們每一個人。」
