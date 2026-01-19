Ella演唱會傳砸重金買15首S.H.E金曲 華研大動作反駁：未收到聯繫

Ella陳嘉樺《It's Me艾拉主意》巡迴演唱會，演唱15首S.H.E時期金曲。（翻攝自陳嘉樺Ella工作室）

Ella陳嘉樺《It's Me艾拉主意》巡迴演唱會，演唱15首S.H.E時期金曲，本刊接獲爆料指Ella為避免版權爭議，特別砸重金向前東家購買15首歌曲詞曲版權，不過，華研唱片今（19）日大動作發聲明，強調尚未收到Ella方聯繫。

Ella在自己的演唱會上，演唱S.H.E的金曲，華研唱片發聲明強調：「關於Ella大陸巡迴演唱會砸重金買下15首S.H.E金曲版權之報導，對於詞曲、錄音授權觀念有所混淆，本次演唱會所涉及之詞曲著作權，應向詞曲著作權人取得授權或依法透過詞曲集管團體授權處理，無須另行向華研確認。」

華研更強調：「惟S.H.E為華研錄製之原始錄音中所包含之演唱內容，其錄音著作權係屬華研所有，若欲使用，應取得華研授權。截至目前為止，就報導之演唱會內使用之S.H.E錄音著作，華研並未收到任何來自Ella演唱會主辦單位或經紀人之授權申請或付費。」

Ella遭老東家華研唱片指尚未聯絡。（圖／翻攝自陳嘉樺Ella工作室）

另外，五月天2024年在大陸開唱時找來Ella當嘉賓，當時合唱了〈五月天〉並拍成MV上架YouTube，後因版權問題沒處理好，影片一度被下架，相信音樂後來和華研談定版權費，MV才重新上架，對於外傳授權費是200萬人民幣（約900萬台幣），華研今澄清，該MV上架，詞的授權費是台幣1萬5千元，勿再以訛傳訛。

