Ella演唱會「保留S.H.E歌聲」！前東家華研發聲了：未取得授權或付費

記者徐珮華／台北報導

Ella（陳嘉樺）去年11月起展開「It's Me艾拉主意」巡迴演唱會，演唱S.H.E時期〈波斯貓〉、〈不想長大〉等經典作品，勾起回憶殺。然而根據《鏡週刊》報導，Ella僅向前東家「華研國際」購買15首歌曲詞曲版權，並未取得重製曲版權，因此Selina（任家萱）與Hebe（田馥甄）歌聲仍保留在音軌中。對此，華研國際今（19）日稍早發聲了。

Ella（左起）演唱S.H.E經典歌曲，音軌仍保留Selina、Hebe歌聲。（圖／翻攝自Selina IG）

華研國際發表聲明，強調演唱會涉及的詞曲版權，僅須向詞曲著作權人或詞曲集管團體取得授權，無須再向華研確認。只是S.H.E原始錄音中包含的演唱內容，錄音著作權歸屬於華研，使用前必須取得授權，「截至目前為止，就報導之演唱會內使用之S.H.E錄音著作，華研並未收到任何來自Ella演唱會主辦單位或經紀人之授權申請或付費。」

華研國際說明，Ella演唱會部分歌曲未取得錄音著作權。（圖／勁樺娛樂提供）

此外，五月天2024年在演唱會與嘉賓Ella合唱〈五月天〉，MV一度因版權問題下架，相信音樂事後證實雙方談妥版權費後已重新上架。對此，華研國際強調詞的授權費為新台幣1.5萬元，並非早前外傳的人民幣200萬元（約新台幣900萬元），呼籲外界勿再以訛傳訛。

