Ella演唱會「突戴上老花眼鏡」！ 自嘲斷崖式老化：你們39歲就會有感覺

1月24日，Ella（陳嘉樺）在上海舉辦「It's Me艾拉主意」巡迴演唱會，安可橋段發生一個小插曲，讓現場氣氛從笑聲轉為感動。她蹲在舞台邊讀粉絲手寫信時，自然接過工作人員遞來的黑框老花眼鏡戴上，還笑著對觀眾說：「到你們39歲就會慢慢有感覺，那個叫斷崖式降落，就是視力真的會突然看不到。」台下先是一陣驚呼與笑聲，隨後又被她讀信的模樣打動。

這副老花眼鏡其實是粉絲特別訂製的周邊禮物，信裡滿是青春回憶。有人提到2003年S.H.E簽唱會的往事，也有人寫下：「從《不想長大》到《都幾歲了》，你陪我經歷高考、失戀，我陪你從假小子變成媽媽。」Ella讀到忍不住哽咽，最後一句「最愛公主Selina，麻煩Ella轉達」又讓她當場笑出來，也展現S.H.E成員之間依舊緊密的情感。

畫面曝光後，不少網友感嘆：「當年刺蝟頭、踩音箱的假小子，現在也戴老花眼鏡了。」Ella也用輕鬆語氣自嘲「老花眼鏡讓眼睛變大」，還分享自己平時會隨身帶著125度和200度兩副老花鏡，分別用來看歌詞和滑手機。演唱會尾聲，她把老花眼鏡推到頭頂，對滿場觀眾喊話：「我們一起變老也很酷！」成為不少歌迷印象深刻的一幕。

