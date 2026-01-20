Ella演唱S.H.E歌曲爆侵權！前師兄動力火車說話了 「私下互動」曝光

記者徐珮華／台北報導

Ella（陳嘉樺）去年11月起展開「It's Me艾拉主意」巡迴演唱會，演唱S.H.E時期多首經典歌曲，卻被爆出未向前東家華研國際取得錄音著作權的爭議。前師兄「動力火車」尤秋興、顏志琳今（20）日出席「一路向前」台北小巨蛋演唱會記者會，談及此事也發聲了。

動力火車將舉辦「一路向前」台北小巨蛋演唱會。（圖／記者趙于瑩攝影）

針對Ella演唱會歌曲仍保留Selina（任家萱）與Hebe（田馥甄）歌聲，華研昨發表聲明指出，S.H.E原始錄音中包含的演唱內容，其錄音著作權歸屬於公司，但Ella尚未取得授權。風波持續延燒，動力火車今表示與Ella感情一直很好，至今仍將她視為師妹，此次事件雖有私下關心，但沒有立場多做評論，只希望能圓滿落幕。

廣告 廣告

Ella演唱會爆出版權爭議。（圖／勁樺娛樂提供）

此外，行程滿檔的動力火車，今年粗估有30場尾牙演出，有時一天需趕2、3場，一路忙到除夕前才能休息。被問到是否會因此多包點紅包給老婆，顏志琳笑說家族中小孩子不少，會特別準備；尤秋興則表示不會特別包紅包，因為「我的東西就是她的東西」，語氣間滿是幸福。

更多三立新聞網報導

動力火車尤秋興被催生！結婚7年動念領養 鬆口「內心最大疑慮」

高爾宣不在身邊！芮德生二胎「她」親自陪產 全程實況轉播

蕭敬騰鑽石之夜「唱酬全捐了」！公開受邀內幕 胡瓜1句話打動他

Ella演唱會「保留S.H.E歌聲」！前東家華研發聲了：未取得授權或付費

