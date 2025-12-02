Ella激動爆哭！曝3友人逝世、弟弟罹病「像70歲老人的狀態」

Ella出席公益活動，意外3度淚崩。（圖／屏東縣政府提供）

陳嘉樺（Ella）連續8年擔任弘道寒冬助老公益大使，2日出席活動，向來感性的她在現場3度淚崩，呼籲民眾用愛幫助角落孤老人，也在現場看到滿滿媒體到場支持，十分感謝，不禁想起之前在金鐘獎緬懷橋段看到許多過往熟悉的面孔接連逝世，包括攝影師、化妝師等，她感嘆人生無常，希望大家都健康平安，「我活到44歲，更明白照顧身體重要性。」

近來正忙個人巡迴演唱會的Ella日前在杭州站邀來Tank對唱，Tank年初宣布完成心肝移植手術，身體逐漸恢復健康，Ella透露他充滿活力、氣色好很多。

Ella（右）2日出席公益活動，熱情跟現場長輩互動。（弘道老人福利基金會提供）

Ella當時還在舞台上談到弟弟的近況，隨後激動大哭，昨解釋弟弟不是身體出狀況，而是心理狀態不好，表示弟弟2年前遇到同工廠的長輩過世，心情受到打擊，加上長期累積壓力，讓弟弟睡不好、拉肚子、胃痛，去做健檢才發現是壓力造成，「弟弟自律神經失調，像是70歲老人的狀態」，希望粉絲給弟弟祝福。

