Ella為公益活動宣傳 致詞激動落淚 (圖)

新竹市 / 綜合報導 下班時間等紅燈，4台機車遭汽車撞擊！新竹市東區 昨 (1)日下班時間，一輛白色轎車突然從等紅燈的車陣中往前開，直直撞倒前方的4部機車，還有一名女騎士連人帶車卡在車前，被拖行了好幾公尺，遭撞騎士3人送醫，2人受到輕傷。 救護車緊急獲報到場，馬路地板上已經倒了好幾部機車，還有人一度被壓在車底，救護人員說：「小姐，這樣有沒有反應，來，叫什麼名字。」救護人員語氣焦急，趕快幫傷者緊急包紮送醫，時間回到幾分鐘前，當時不少汽機車都在停止線後乖乖等紅燈，這時車陣中一輛白色轎車突然往前開，前方的機車瞬間像保齡球瓶般東倒西歪，還有一部直接卡在車前被拖行好幾公尺。遭撞騎士VS.記者說：「聽到鏘鏘鏘，就撞上來了，我還在看，到底是哪一邊，我要閃那個聲音，結果才看完以後，車就整個撞上來了，(那人有沒有怎麼樣)，他比較嚴重，我擦傷而已，有點痛而已。」現場機車倒成一片，車殼零件也散落路面，這起車禍造成1輛汽車及4部機車毀損，事發就在昨日晚上7點多，新竹市東區食品路和西大路的交叉路口，正值下班時間車流量大，事發突然嚇壞附近民眾，目擊民眾說：「我經過的時候，我就聽到有砰砰砰砰的聲音，就看到一個人趴在車底，被壓住，眾人就合力，在旁邊的人全都把機車停著，去幫忙那個人，然後我就趕快報警，叫救護車這樣。」好在有這些熱心民眾，齊心協力抬車在救護車到場前及時救援，遭撞的騎士都沒有生命危險，3人多處擦挫傷送醫治療，2人輕傷拒絕就醫，初步了解駕駛當時疑似恍神肇禍，詳細肇事原因還有待釐清。 原始連結

華視影音 ・ 5 小時前