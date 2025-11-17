Ella為「人生第一次」淚灑舞台！重金打造15公斤戰甲震撼全場

Ella日前在長沙啟動首次個人巡迴演唱會。勁樺娛樂提供

陳嘉樺（Ella）首次個人巡迴演唱會「It’s Me 艾拉主意」15、16 日於長沙登場，以星光級規格打造的盛大舞台，她化身氣勢爆棚的「星火女王」，以新歌〈It’s Me 一直迷〉震撼揭幕，瞬間熱力爆發。除了金光華服，她還耗資70萬歷時一個月，打造重達15公斤的「賽博未來戰士」造型，霸氣震撼全場。

Ella首場個人巡演誠意滿滿，從舞台硬體、視訊到製作皆由頂尖御用團隊打造，服裝造型與歌單也受到歌迷高度讚賞，被形容「佛系」、「超感動」、「一直哭」。Ella在台上數度哽咽，感謝粉絲多年陪伴：「你們讓我相信，我真的可以擁有屬於自己的舞台。」真摯告白令全場粉絲淚流不止。好姐妹Selina與Hebe也送上花籃力挺，寫下暖心祝福讓Ella在後台感動落淚。

Ella出道邁入第24個年頭，E用歌聲陪伴許多人走過青春歲月，此次開唱精心安排近30首歌曲貫串整場演出，從深情療癒到熱舞高能一網打盡。談到站上個人巡演舞台，她坦言從未想過：「我人生的高光是S.H.E，那時候我就覺得已經足夠了。沒想到宇宙又把這個禮物放到我面前，而我願意打開心，是因為你們每一個人。」真誠分享讓全場報以熱烈掌聲回應。

除了好歌不斷，她的造型同樣吸睛，更大方秀出腹肌、背肌，健美體態令全場驚呼連連，連自己也忍不住自誇「超帥」！Ella透露為了這次演唱會持續健身、練舞，為自己體能出主意成了習慣，笑稱粉絲看完今晚演唱會後，會陷入著迷狀態，「追解接演唱會也會成為習慣」！

當晚她火力全開演唱〈Hot Like Chili〉、〈渾身是勁〉等舞曲，更與粉絲密切互動，在「艾拉問事」環節，她身穿金色雕塑禮服亮相，被讚宛如「金身女神」。粉絲詢問如何面對40歲人生，她暖心說：「回頭看30歲根本就是個嬰兒，就還是個孩子，當你到了40你會發現，回過頭看那時候你到底在煩什麼、憂慮著未來什麼，40的你更美好，你經歷了更多，變成更好的自己。」氣氛溫馨，也為首場演出寫下難忘回憶。

