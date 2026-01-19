Ella爆砸重金買15首S.H.E金曲版權 前東家發聲：未收到申請

Ella陳嘉樺首度個人巡迴演唱會《It’s Me 艾拉主意》。（圖／勁樺娛樂提供）





女星Ella（陳嘉樺）去（2025）年底開啟「It's Me艾拉主意」巡迴演唱會，演出內容包含多首S.H.E經典歌曲，據《鏡週刊》報導，Ella避免爭議買下15首金曲版權。對此，前東家華研唱片在今（19）日晚間發出聲明。

華研表示，「本次演唱會所涉及之詞曲著作權，應向詞曲著作權人取得授權或依法透過詞曲集管團體授權處理，無須另行向華研確認。」另外，「惟S.H.E為華研錄製之原始錄音中所包含之演唱內容，其錄音著作權係屬華研所有，若欲使用，應取得華研授權。」

華研進一步指出，「截至目前為止，就報導之演唱會內使用之S.H.E錄音著作，華研並未收到任何來自Ella演唱會主辦單位或經紀人之授權申請或付費。」另外，對於Ella前年擔任五月天武漢演唱會嘉賓，與阿信合唱S.H.E歌曲〈五月天〉MV花200萬人民幣版權費搞定一事，華研表示該MV上架，詞的授權費是台幣1萬5千元，請外界不要再以訛傳訛。



