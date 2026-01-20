Ella爆砸錢買S.H.E版權遭否認！昔同門師兄動力火車今發聲

動力火車與Ella昔為同門師兄妹。左為資料照、右圖李鍾泉攝

陳嘉樺（Ella）近日遭爆去年在「It’s Me 艾拉主意」巡演上，接連獻唱多首S.H.E時期的金曲，據傳Ella為了重現經典，砸大錢向前東家華研唱片買了15首歌的詞曲版權；對此，華研昨（19日）晚間發出聲明否認此事，而她昔日同門師兄動力火車今出席活動時，也對此事發聲了。

動力火車與Ella過去曾是華研同門師兄妹，對於Ella與華研傳出版權糾紛，動力火車直言有關心此事，「一直把她當成終身的師妹，希望這件事可以圓滿落幕，但我們沒辦法講什麼事、我們也沒立場說什麼。」

動力火車將於5月15、16、17日連3天在台北小巨蛋開唱，舉辦「一路向前 世界巡迴演唱會 台北旗艦場」，他們今在記者會上首唱新歌〈I Need You〉，表示：「希望透過這首歌，讓一直以來支持我們的歌迷，能感受到動力火車歌聲的陪伴。」演唱會門票1月25日開賣。

動力火車20日出席演唱會記者會。李鍾泉攝

動力火車20日出席演唱會記者會。李鍾泉攝



