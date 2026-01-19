Ella狂砸巨資買15首S.H.E金曲版權！演唱會狂唱不怕

S.H.E成員陳嘉樺（Ella）去年底在長沙展開個人巡迴演唱會「It's Me艾拉主意」，目前已在中國完成6場演出。根據最新消息指出，Ella為了在演唱會上重現S.H.E時期經典歌曲，特別向前東家華研唱片購買15首歌曲的詞曲版權。

演唱會曲目包含〈波斯貓〉、〈不想長大〉、〈I.O.I.O〉、〈熱帶雨林〉、〈Super Star〉等膾炙人口的金曲。值得注意的是，現場演出背景音樂仍保留Selina任家萱與Hebe田馥甄的原始歌聲，並未將兩人音軌完全移除。據了解，此舉是因Ella僅購買詞曲版權，並未取得重製版權，因此無法重新編曲。

華研唱片在版權維護方面向來嚴格執行。先前Hebe在演唱會演唱S.H.E歌曲時，曾收到華研寄發的存證信函。去年五月天在武漢演唱會邀請Ella擔任嘉賓，雙方合唱〈五月天〉一曲，相關MV一度因版權問題遭到下架。相信音樂證實，重新與華研談定版權費用後才得以重新上架。當時傳出版權費高達人民幣200萬元，約合新台幣900萬元，阿信對此回應表示沒有那麼誇張，但仍是一筆可觀費用。

Selina與Hebe對Ella的個人巡演展現十足支持。長沙首場演出時，兩人越洋送上花籃，留言寫道：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」此舉讓Ella在後台感動落淚。

為了呈現最佳狀態，Ella進行嚴格的飲食控制、重量訓練及超慢跑，體重降至46公斤，體脂肪更降到16.7%，創下個人最佳紀錄。面對各地歌迷的支持，她哽咽表示：「謝謝你們都願意相信我。」

業界人士分析，以Ella與華研多年的合作關係，15首歌曲版權費用應屬合理價碼。此次版權購買行動不僅讓Ella得以在演唱會上合法演唱S.H.E經典歌曲，更彰顯當前音樂產業對智慧財產權的重視程度。歌迷期待S.H.E三人能在舞台上正式合體，但業內人士指出，若要實現此願望，恐需投入更多版權費用與協調心力。

