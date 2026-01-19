Ella砸重金解鎖S.H.E經典！買下15首歌詞曲版權 中國廠商冒冷汗

Ella去年底在長沙展開「It’s Me 艾拉主意」巡演。勁樺娛樂提供／資料照

陳嘉樺（Ella）去年底在長沙展開「It’s Me 艾拉主意」巡演，接連獻唱〈波斯貓〉、〈不想長大〉、〈I.O.I.O〉等多首S.H.E時期經典金曲，舞台背景仍保留Selina與Hebe的歌聲，讓歌迷一度誤以為三人即將驚喜合體。據傳，Ella為了重現經典，向前東家華研唱片買了15首歌的詞曲版權，但並沒有買下重製曲版權。

事實上，S.H.E時期的歌曲對Ella而言意義非凡，不僅是她人生中的高光時刻，更承載了與Selina、Hebe並肩走過的青春歲月。好姐妹也用行動力挺她，在長沙首場演出當天越洋送上花籃，幽默寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」讓Ella在後台感動落淚。

據《鏡週刊》報導，此次開唱為了重現經典，Ella特別向前東家華研唱片買下15首S.H.E歌曲的詞曲版權，得以在巡演中完整演唱，不過並未取得重製曲版權，因此歌曲編曲仍沿用原版。演唱會中刻意保留Selina與Hebe的音軌，不僅讓歌迷驚喜，也讓部分中國大陸主辦單位捏把冷汗，所幸相關演出皆在合法授權範圍內進行。

至於15首歌曲的詞曲版權費用，據悉並無固定價碼，考量Ella與華研唱片多年的合作情誼，雙方應以合理條件達成共識，並未出現外界揣測的天價交易。事實上，音樂產業對版權一向謹慎，過往五月天武漢演唱會邀請Ella擔任嘉賓合唱〈五月天〉，相關MV一度因版權問題下架，後續完成授權程序後才重新上架，當時更曾傳出版權費高達人民幣200萬元，對此阿信僅回應「沒有那麼誇張」，但也坦言即便只唱一次，仍願意為版權付出代價。

值得一提的是，Ella為了這次個人巡演，與團隊幾乎耗盡心力籌備，她更嚴格進行飲食控制與體能訓練，搭配重訓與超慢跑，體重降至46公斤、體脂肪率僅16.7％，自認是人生狀態最佳時刻。面對各地歌迷的熱情支持，她一度哽咽表示：「謝謝你們願意相信我。」

除了Ella個人舞台魅力外，歌迷們也持續敲碗期待S.H.E再度合體、重返舞台，共同重溫青春記憶。只是這個願望，未來恐怕仍需要更多時間、心力與版權層面的努力，才能真正實現。



