Ella砸重金買15首S.H.E金曲版權！前東家發聲 「沒收到授權申請」

Ella去年底開始進行「It's Me艾拉主意」巡迴演唱會，還在演唱會上演唱當年S.H.E的經典歌曲，今（19）日一早傳出Ella只向前東家華研國際，買下15首歌曲的詞曲版權，沒有買重置曲版權，對此，華研國際稍早發出聲明，提到S.H.E的錄音版權屬於華研，要使用需要得到授權，但是沒有收到來自Ella方面的授權申請或付費。

傳出Ella買下S.H.E的15首金曲版權，前東家華研國際發出聲明反駁。（圖／勁樺娛樂提供）

華研國際發出的聲明中提到，針對Ella演唱會上所涉及之詞曲著作權，應向詞曲著作權人取得授權或依法透過詞曲集管團體授權處理，無須另行向華研確認，「惟S.H.E為華研錄製之原始錄音中所包含之演唱內容，其錄音著作權係屬華研所有，若欲使用，應取得華研授權。截至目前為止，就報導之演唱會內使用之S.H.E錄音著作，華研並未收到任何來自Ella演唱會主辦單位或經紀人之授權申請或付費。」

據《鏡週刊》報導提到，先前五月天在武漢的演唱會上，邀來Ella擔任演唱會嘉賓，雙方合作歌曲〈五月天〉，之後MV影片突然下架，當時相信音樂表示，是因為版權問題沒有處理好，之後與華研唱片談妥版權費才重新上架，而傳出當時版權費花了200萬人民幣（約台幣900萬元），針對此事，華研在聲明中也回應：「該MV上架，詞的授權費是台幣1萬5000元。請勿再以訛傳訛。」

