Ella示範「壞女孩」撂客語！爸爸坐鎮台下秒變土地公

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌王羅文裕攜手「Ella」陳嘉樺、許富凱、張涵雅等重量級歌手，週六晚間齊聚屏東縣內埔六堆紀念公園「2025狂客音樂祭」飆唱，吸引4萬人參與朝聖，負責策展的羅文裕感謝大家熱情參與這場歌手同學會。

狂客音樂祭今年進入第二年，羅文裕表示「狂客」即代表著客家人的自信與狂熱，與Ella也難得在屏東舞台合作，而身兼策展與演出，羅文裕坦言十分有壓力，但用另個角度來看，有壓力才有活在當下的感覺，迫使自己努力的往前走。

Ella啟動全新巡演之際，趕回家鄉屏東為「狂客音樂祭」壓軸開唱，中午現身彩排，大批粉絲頂著高溫在台下追隨偶像，她貼心提醒：「不要中暑唷！」要大家記得去吃客家美食。有趣的是，陳爸爸直接坐鎮在台上觀看女兒彩排，Ella笑稱爸爸是「土地公」。

首日擔任壓軸，Ella先熱唱《壞女孩》搖滾開場，還教大家如何說壞女孩的客家話，讓台下一片笑聲。她開心用客家話熱情打招呼：「這次回到家鄉非常開心，見到家人、很多親朋好友來支持。」從高鐵一路南下就感受到太陽的溫暖，Ella說：「來到了多一度熱情的屏東，就要唱這首歌！」應景獻唱S.H.E時期的經典歌《熱帶雨林》，回憶殺引來現場高分貝尖叫。

這次彩蛋演出則是邀來客家歌王羅文裕深情對唱客家歌曲《歸來》，羅文裕開玩笑說：「自己是從小聽Ella的歌曲長大！」談到彼此友誼，Ella幽默喊話：「我們認識很久，以前他來我們家裡作客還會帶吉他來唱歌，感謝他在客家文化推廣總是盡心盡力，因為他的好人緣，這次很多優秀的歌手陣容，我們都是來挺他的！客家未來交給你囉！」

此外，回到熟悉的家鄉演出，Ella直說開心得難以形容，一回家就先大啖客家板條，姊姊還組了親友團現場應援，她打趣自己超忙碌，一邊演出還要在舞台上充當客家話翻譯給現場粉絲，但很享受在舞台盡情演出。

金曲歌王許富凱開心表示身為南部小孩，「屏東對我而言再熟悉不過，很開心受邀演唱，看到台下熱情粉絲，情緒不自覺的也高漲，「我也有來自高雄的婆媽親友應援團，為了此次演出我還苦練客家話，希望大家都能聽得懂。」

