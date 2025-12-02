Ella突二度潰堤哭到妝花！哽咽曝「3熟面孔相繼離世」：珍惜大家好好的

Ella陳嘉樺2日出席公益活動，未料記者會才剛開始，她竟二度淚崩，讓活動緊急暫停，嚇壞全場。Ella哽咽透露，因為久違見到熟悉的媒體面孔，讓她相當有感，「能夠面對面可以看著你們，看得你們好好的，我覺得很感恩啦，就是這樣啦。」

Ella陳嘉樺2日出席公益活動，未料記者會才剛開始，她竟二度淚崩，讓活動緊急暫停。（圖／記者 楊進明 攝）

Ella在活動一開始的媒體拍照環節時，拍到一半突然眼眶泛淚哽咽說：「我怎麼很想哭啊！」沒想到才剛補完妝繼續拍攝不久，她又突然情緒潰堤「我又想哭了！」她感性說：「我很久沒看到大家了，看到每個熟悉面孔，就覺得大家好好的要珍惜。」

Ella受訪時透露，今年10月金鐘獎緬懷橋段時，螢幕上接連出現3位她認識的攝影記者和化妝師，這些熟悉面孔相繼離世，讓她非常感慨，「我就在思考說那我們上次見面有好好說話嗎？我們在怎麼樣的情況見面？我們都不知道下次見面是什麼時候。」這也讓她在今天出席活動時格外有感觸，真性情展露無遺。

Ella補完妝繼續拍攝不久，又突然情緒潰堤「我又想哭了！」（圖／記者 楊進明 攝）

值得一提的是，Ella先前在中國大陸巡演上透露，弟弟近期身體有點狀況，邀全場歌迷為她的家人集氣，Ella被問及此事時表示，兩年前弟弟的一名同事突然離世，讓他大受打擊，加上工作的壓力，且弟弟是屬於「不太說」的個性，各種情緒累積之下，開始出現睡不好、拉肚子、胃痛及食物不振等問題，但做了各項檢查後都沒有異狀，才發現是自律神經失調，「他自律神經狀態是70歲老人。」

Ella表示，其實不只是弟弟，大姊及二姊都曾經歷過憂鬱跟低潮，因此讓她在演唱會上有私心，希望能邀大家為他們一家人加油，「我知道每個家庭都有不容易的時候，這都是人生會遇到的問題，希望大家不會覺得孤單，能陪伴彼此走出來。」她也不斷在弟弟身邊鼓勵他，「我告訴他說，你不要心急，你一定要慢慢來。」

Ella受訪時透露，弟弟近年身心出現狀況。（圖／記者 楊進明 攝）

Ella坦言，自己以前遇到低潮時會很壓抑，但這一兩年好像看了一些網路上的文章後覺醒了，「看久了覺得如果人生最終目的就是死了而已，此刻的下一秒會發生什麼不知道，遇到什麼困難都會過去，轉個念就好了，不要被負面情緒影響。」那好姐妹Selina和Hebe心情不好時會不會找她開導？Ella笑說：「她們都比我還要正能量吧，都成仙了。」

