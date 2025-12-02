Ella突失控爆哭！二度拭淚「活動急喊卡」 背後關鍵原因曝光

記者宋亭誼／台北報導

Ella（陳嘉樺）連續8年擔任「寒冬助老」公益大使，今（2）日在記者會上化身廚房小幫手，協助3位阿嬤完成各自的拿手菜，重拾圍爐的熱鬧。然而，記者會一開始就出現小插曲，Ella無預警情緒潰堤、兩度落淚，讓現場主持人及攝影師手足無措，而Ella也親吐落淚關鍵原因，感慨表示：「希望大家都能夠平平安安。」

Ella記者會淚崩。（圖／記者鄭孟晃攝影）

Ella後續受訪談及落淚原因，感概近來身邊接連傳來噩耗，其中包括今年8月因心肺衰竭在家中過世的知名化妝師吳阿志（吳志竑），Ella透露，吳阿志是她老公的球友，她也曾和對方打過球，面對身邊熟面孔接連離世，Ella不禁有所感觸：「我就在思考說那我們上次見面的是什麼時候，我們有好好說話嗎？我們在怎麼樣的情況見面」，而她也因此深切體會到相聚的珍貴，「我們都不知道下次見面是什麼時候。」

Ella感概人生無常。（圖／記者鄭孟晃攝影）

Ella最近剛結束「It‘s Me艾拉主意」長沙與杭州的巡演，昨（1）日特別在社群分享一系列巡演照片，不過卻有網友發現Ella身形明顯小一號，似乎連胸部也瘦到縮水。對此，Ella今喊話網友不用擔心，強調自己肌肉結實、體力很好，「我都有好好睡覺、吃飯、補充蛋白質，請大家放心。」

