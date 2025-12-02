Ella突爆哭！S.H.E跨年確定合體 揭Selina懷孕真相「容光煥發」

【緯來新聞網】陳嘉樺（Ella）連續8年擔任「弘道寒冬助老大使」，今（2日）出席公益活動化身一日廚孫，想起今年有許多身邊友人離世突噴淚，中斷記者會。會後受訪時轉換心情，ELLA透露昨才和姐妹們聚餐，言語中間接澄清近期屢傳懷孕的Selina真沒「好孕到」，因為她還去續攤喝酒。此外，她們已預約跨年再相聚，也就是S.H.E跨年將會不公開的合體。

Ella想到身邊過世的人爆哭。（圖／記者陳明中攝）

ELLA不管是商演或是演唱會工作不斷，瘦到不能再瘦，但她掛保證，自己健康狀況良好，且不是變瘦而是變更結實，不過確實操勞過度，前陣子感冒也略顯疲態。提到在中國的兩場個唱，兒子勁寶都有陪同，長大成了暖男，理解媽媽在舞台上是粉絲的大明星，不會一直糾纏Ella，不過在演出結束後，「不管妳有沒有感冒我都要抱妳」。

Ella曬肌肉，表情自豪。（圖／記者陳明中攝）

萬眾期待的S.H.E合體不知等到何年何日，但她們昨天才一起吃飯，晚上7點餐就吃完，礙於今天要工作，Ella並未和另外兩位去續攤小酌一下。不過，她說：「Selina問大家聖誕節跟跨年有計劃嗎？我26日有演出、馥甄有其他安排，但她跨年也沒事，太棒了！（我們）可以一起跨年。」



地點選在Ella家，這也是Selina自行決定，她笑說：「我就欣然接受了，有一年是垃圾食物趴，今年也是，我認領了一些，問她要帶什麼，Selina說什麼都不想帶，只會帶一家三口去。」

Ella模仿記者打稿總是縮肩、駝背。（圖／記者陳明中攝）

對於Selina懷孕的消息傳得沸沸揚揚，Ella對眾人嘶吼：「你們很沒禮貌，那是衣服啦！她就是看起來很漂亮、容光煥發！」Ella坦言私下並不會聊這些，但Selina的確有意想懷第二胎，不過有沒有勤於「做人」，她真的不知道，無奈：「沒有刻意跟她聊，沒跟我報告有沒勤做人！」



先前在演唱會上提到弟弟處於人生低潮期，Ella說他是自律神經失調「身體是70歲老人狀態」，於是才想給家人一個告白，認為：「一個人意念有限、眾人的祝福是很強大，希望粉絲朋友可以幫我們一家人加油。」

Ella受訪時總愛邊說邊示範，這不知在幹嘛。（圖／記者陳明中攝）

她看了許多正能量的文章，看破人生無常的真理，分享自己若深陷低潮都靠轉念，因為人終究一死，現場鼓勵大家別總在煩惱工作的事，然後要多多運動，話鋒一轉就站起來示範，又跑又秀肌肉，非常瘋。



弘道老人福利基金會歡迎民眾愛心響應，捐款800元助老送年菜或享圍爐餐；捐款1200元助老除舊佈新、辦年貨；捐款3000元助老全年關懷服務不間斷，幫助角落孤老人溫暖度寒冬、歡喜過好年。

Ella（右）很賣力在宣傳愛心活動。（圖／記者陳明中攝）

Ella哭到重貼雙眼皮貼。（圖／記者陳明中攝）

