Ella突爆S.H.E跨年將合體！鬆口洩Selina懷二胎真相

Ella 2日出席公益活動，熱情跟現場長輩互動。（弘道老人福利基金會提供）

陳嘉樺（Ella）連續8年擔任弘道寒冬助老公益大使，2日出席活動，向來感性的她在現場3度淚崩，呼籲民眾用愛幫助角落孤老人。Ella今年跨年難得沒有安排工作，預告早已跟「S.H.E」好姐妹Selina（任家萱）、田馥甄及好友們相約合體於Ella家歡慶跨年夜。

Ella近日告訴好友跨年可以帶喜歡的垃圾食物互相分享，豈料Selina幽默回：「我什麼都不想準備，就帶一家三口去妳家當垃圾。」Ella日前跟Selina、田馥甄聚餐，談到Selina先前穿寬鬆服裝，被猜疑有第2胎？Ella坦言是Selina那件衣服的關係，不過Selina沒有放棄要拚第2胎的念頭，並大讚Selina近況很漂亮，「她容光煥發。」

廣告 廣告

Ella今天在記者會上與弘道基金會一起重現到宅圍爐服務，親自化身一日廚孫小幫手，協助90歲瓊姿阿嬤完成她拿手的香氣四溢素食炒米粉和暖暖補身的十全大補湯；並找回84歲雙眼失明的秀巒阿嬤過年記憶中思念的刈菜雞湯；更一起陪伴總是冷清過節的81歲吳錦阿嬤重拾圍爐的熱鬧。

Ella陳嘉樺感動的說，能陪伴獨居弱勢長輩完成年節願望，在寒冬中溫暖他們的身心，真的是很有意義，也是很重要的事情，邀請大家一起愛心響應寒冬助老，用愛助老不孤單。

更多中時新聞網報導

護理無照行醫 麻醉致死訴訟多

白安見恩師李宗盛 被囑多長點肉

工作滿檔遇女兒生病 王茉聿嘆當父母不容易