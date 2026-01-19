Ella被爆砸重金買「S.H.E」15首金曲版權 前東家華研唱片發聲揭真相

Ella去年啟動「It’s Me 艾拉主意」巡演。翻攝Ella臉書



Ella（陳嘉樺）今（1╱19）被爆砸重金向前東家華研唱片買下「S.H.E」〈波斯貓〉、〈不想長大〉、〈I.O.I.O〉等15首經典歌曲的版權，在去年啟動的「It's Me 艾拉主意」巡演中演唱，晚間華研唱片發聲明表示：「演唱會內使用之S.H.E錄音著作，華研並未收到任何來自Ella演唱會主辦單位或經紀人之授權申請或付費。」

據《鏡週刊》報導，Ella在「It's Me 艾拉主意」巡演中演唱多首「S.H.E」金曲，還保留Selina、Hebe的原聲音軌，指她為重現經典，向前東家華研唱片買下15首歌的版權，但未購買重製曲版權。

對此，華研唱片表示，Ella演唱會所涉及之詞曲著作權，應向詞曲著作權人取得授權或依法透過詞曲集管團體授權處理，無須另行向華研確認，「惟S.H.E為華研錄製之原始錄音中所包含之演唱內容，其錄音著作權係屬華研所有，若欲使用，應取得華研授權。截至目前為止，就報導之演唱會內使用之S.H.E錄音著作，華研並未收到任何來自Ella演唱會主辦單位或經紀人之授權申請或付費」。

另外，針對Ella於2024年擔任「五月天」武漢演唱會嘉賓時與阿信合唱「S.H.E」歌曲〈五月天〉，被指MV花200萬人民幣（約905萬元台幣）版權費搞定一事，華研表示：「該MV上架，詞的授權費是台幣1萬5000元。請勿再以訛傳訛。」

