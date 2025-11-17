Ella認從沒想過開個唱 見Selina、Hebe助力秒落淚

女星Ella陳嘉樺首度個人巡迴演唱會《It’s Me 艾拉主意》。（圖／勁樺娛樂提供）





女星Ella陳嘉樺首度個人巡迴演唱會《It’s Me 艾拉主意》於15、16日在長沙盛大開跑。首站門票秒殺，現場座無虛席。Ella以「煙花綻放瞬間」為靈感，化身「星火女王」霸氣登場，開場熱唱新歌〈It’s Me 一直迷〉，瞬間點燃全場。此次特別以她親自繪製的小太陽為概念，設計專屬「解放你的雙手」手環螢光棒，粉絲也自發舉辦各式應援活動，將現場打造為盛大的艾拉嘉年華。

這場個人巡演集結天王天后御用團隊打造，從舞台、視覺到服裝均以最高規格呈現。歌迷大讚誠意十足、歌單滿分，更是「聽不夠、哭不完」。對於首度站上個人巡演舞台，Ella 在台上數度哽咽，她感謝粉絲一路以來的陪伴與信任：「你們讓我相信，陳嘉樺真的可以做到，能擁有屬於自己的舞台，是一份巨大的祝福。」

女星Ella陳嘉樺坦言從未想過會擁有個人巡演。（圖／勁樺娛樂提供）

近30首歌曲從抒情到快節奏全面展現舞台能量，她坦言從未想過會擁有個人巡演，「我人生的高光時刻是S.H.E。宇宙把這份禮物帶到我面前，而願意打開心接受它的，是你們每一個人。」

本次開場造型大受矚目。由BUERLANGMA特別訂製的「星火女王」服裝，融合西裝結構與煙火光影，以逾250朵手工煙火裝飾及上千顆水晶製成，歷時500小時，Ella更大方展現精實身材，引來滿場驚呼。

女星Ella陳嘉樺分享為演唱會努力健身、練舞的過程。（圖／勁樺娛樂提供）

與粉絲互動時，她分享為演唱會努力健身、練舞的過程，笑稱粉絲看完後一定「會從著迷變成習慣」，而好姐妹Selina與Hebe也送上花籃祝福，暖心字句讓 Ella在後台落淚。

演出中特別安排「艾拉問事」環節，她換上一襲金色雕塑剪裁禮服，宛如金身雕像般耀眼。有粉絲詢問如何面對40歲，她鼓勵：「回頭看 30 歲其實還是孩子。到了40你會發現自己更好、更自在，不知道時就往前走。」

女星Ella陳嘉樺踏入演藝第24年，以經典作品陪伴粉絲青春。（圖／勁樺娛樂提供）

踏入演藝第24年，Ella以經典作品陪伴粉絲青春，也在演唱會上唱出屬於自己的音樂記憶。粉絲現場深情告白，她幽默回應，氣氛溫馨熱烈。隨後換上結合霓虹藍紫、數位印花與3D列印打造的「賽博未來戰士」造型登場，重達15公斤、耗資70萬台幣，以上萬顆水晶製作，將她歷年形象轉化成舞台對話。

Ella 之後帶來〈Hot Like Chili〉、〈渾身是勁〉等舞曲，熱力全開；並以〈波斯貓〉、〈不想長大〉等經典組曲喚起歌迷滿滿回憶。壓軸時，她以〈小簡單〉獻給一路支持的粉絲，全場手機燈海交織，畫面感動人心。

整場演出融合笑聲、淚水與共鳴，像是與歌迷共同寫下的新篇章。Ella 以最真摯的狀態迎接首場個人巡演，也以全力以赴的舞台魅力，讓所有人「首站就著迷」。



