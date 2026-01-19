Ella買下15首S.H.E歌曲版權！中國演唱會上重現經典 廠商卻擔憂1事

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

歌手Ella（陳嘉樺）去年底在中國長沙舉行「It's Me艾拉主意」巡迴演唱會，舞台上她不只演唱自己的歌，更帶來多首S.H.E時期的經典歌曲，掀起粉絲回憶殺。據傳，Ella當時向前公司華研唱片買下了15首歌的詞曲版權，但沒有買重製曲版權，因此仍可以聽到Selina與Hebe的歌聲，而這還一度讓歌迷以為S.H.E有機會回歸。

Ella遭傳為演唱會買下15首S.H.E歌曲版權。（圖／翻攝自Ella IG）

根據《鏡週刊》報導，Ella沒有買下歌曲的重製曲版權，因此在演唱時，背景音樂完全沒有拿掉Selina與Hebe的音軌，此舉雖然讓歌迷相當驚喜，但據傳中國廠商卻有些憂心，因為即使已向前東家買下版權，卻仍要取得Selina與Hebe的允許，不過依三人的交情，對於Ella而言應該不是難事。至於花了多少錢買下15首歌的詞曲版權，則傳出沒有固定價碼。

其實先前五月天邀請Ella來擔任武漢場演唱會嘉賓時，雙方合唱了〈五月天〉，但事後的MV卻突然被下架。當時相信音樂表示，是因版權問題未處理好，而在與對方談好版權費後，已經重新將上傳影片。此外，還有消息指出，那首歌的版權費花了人民幣200萬元（約新台幣900萬元）對此，阿信曾回應：「沒有那麼誇張。」





