Ella返老家屏東開唱 親姊暖組應援團現場力挺

【緯來新聞網】由金曲歌王羅文裕策劃的「2025狂客音樂祭」今年邁入第二屆，音樂祭找來Ella陳嘉樺、蕭煌奇、Ozone、許富凱、理想混蛋等歌手，將在11月22、23日於屏東縣內埔六堆紀念公園登場。屏東小孩Ella難得在家鄉開唱，不僅粉絲們超期待，就連姊姊也組好親友團要去現場應援支持，Ella開心表示，有驚喜彩蛋，將與羅文裕合唱客家歌曲，Ella笑說：「這次演出比較不同的是，我會說滿多客家話，親切問候現場的鄉親朋友，但粉絲們可能會聽不太懂，不過沒關係，我會充當翻譯給大家聽。」

廣告 廣告

Ella陳嘉樺受邀2025狂客音樂祭屏東演出。（圖／屏東縣政府客家事務處提供）

提到當地客家美食，Ella分享大家一定要吃客家粄條，「油蔥香加上食材很純粹的美味，這是我記憶中的美好味道。」更稱讚屏東近年在建設、景點都非常漂亮、也越來越國際化，推薦大家一定要多來旅遊走走。同時Ella近來積極努力籌備全新巡迴演唱會，更為屏東演出備戰練舞、彩排，就是要呈現給大家一場精彩的表演，她開心分享難得站上屏東舞台，期待這場溫暖的相聚。

金曲歌王羅文裕策劃的「2025狂客音樂祭」今年邁入第二屆。（圖／屏東縣政府客家事務處提供）

金曲歌王蕭煌奇則表示，非常高興也很期待參加狂客音樂季，之前印象最深刻的就是有好吃的黑鮪魚生魚片、還有櫻花蝦炒飯，「屏東老船長的熱情讓我賓至如歸，希望這次來狂客音樂祭、在演出之餘可以品嚐知名客家美食的梅干扣肉、封肉、還有薑絲大腸等美食，這些都讓我超期待的啦。」男團Ozone開心分享：「很開心我們的《World Top 》這首歌可以與客家語做合作，加入一些客語，增加不同文化上的交流，而且每次表演這首歌的時候，驚喜台下的粉絲朋友們，大聲的跟著唱，越來越會講客家語！」

理想混蛋第一次受邀參加屏東狂客音樂祭。（圖／屏東縣政府客家事務處提供）

人氣樂團理想混蛋說：「這是我們第一次受邀參加屏東狂客音樂祭，非常的開心、也很榮幸，近期看到活動的卡司陸續公開，也覺得非常的興奮！這次的演出我們準備了多首「招牌歌曲」，希望可以和現場的粉絲一起來個震撼大合唱！」對於屏東，理想混蛋笑說：「我們經常來屏東演出，甚至去年的跨年晚會，就是在屏東和大家一起迎接新年呢，因為我們都住在台北，以前總覺得屏東有種遙遠的感覺，但是實際上，每次來到這裡演出，都能感受到大家的熱情、原來是如此的零距離，此次表演空檔，也會相約大啖超美味的屏東肉圓。」

更多緯來新聞網報導

劉雨柔懷孕4個月無預兆宮縮 「身邊沒後援」自己開車衝急診

坤達認了閃兵 昔拍《木曜》化身一日檢察官遭酸：這次坐上被告席