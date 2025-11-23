Ella返鄉壓軸開唱！被金曲歌王虧：從小聽妳的歌長大

金曲歌王羅文裕攜手Ella陳嘉樺、許富凱、張涵雅等歌手，22日在「2025狂客音樂祭」開唱，Ella回到家鄉舞台，感動表示：「很開心站上家鄉的舞台，這兒是我的家，也是我步入藝界，追尋夢想的起點。」

首日擔任壓軸的Ella先以〈壞女孩〉開場，她用客家話熱情打招呼：「這次回到家鄉非常開心，見到家人、很多親朋好友來支持。」除了帶來S.H.E的〈熱帶雨林〉、〈Super Star〉，也帶來〈花心〉、〈用心良苦〉、〈夢醒時分〉等80、90年代長達12分鐘的經典組曲，她打趣說：「有些旋律刻在骨子裡，嘴巴跟著動是很正常生理反應，不要抗拒！」

Ella與羅文裕深情對唱。（圖／屏東縣政府客家事務處）

Ella也與羅文裕深情對唱客家歌曲〈歸來〉，羅文裕開玩笑說：「自己是從小聽Ella的歌曲長大。」談到彼此友誼，Ella表示：「我們認識很久，以前他來我們家裡作客還會帶吉他來唱歌，感謝他在客家文化推廣總是盡心盡力，因為他的好人緣，這次很多優秀的歌手陣容，我們都是來挺他的。」今晚還有蕭煌奇、Ozone、理想混蛋、山狗大後生樂團、朱海君、粹垢TRAEGO樂團等歌手接力熱唱。

許富凱也相挺羅文裕。（圖／屏東縣政府客家事務處）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導