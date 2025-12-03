Ella連8年擔任弘道寒冬助老公益大使，籲用愛幫助角落孤老人

ELLA陳嘉樺幫獨居弱勢阿嬤們盛裝年菜，一起圍爐過好年。（圖：弘道老人福利基金會提供）

你我的日常，卻是獨居弱勢長輩們最大的願望，如81歲低收的吳錦阿嬤早已不知圍爐滋味、84歲獨居失明的秀巒阿嬤只能想念記憶中的長年菜。弘道老人福利基金會每到歲末寒冬皆會發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，募集3千萬元服務經費，陪伴長輩完成除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新等年節願望，並延續整年的關懷服務，幫助角落孤老人溫暖度寒冬、溫馨過年。

連續8年擔任「寒冬助老」公益大使的Ella陳嘉樺化身一日廚孫小幫手，協助90歲瓊姿阿嬤完成她拿手的香氣四溢素食炒米粉和暖暖補身的十全大補湯；並找回84歲雙眼失明的秀巒阿嬤過年記憶中思念的刈菜雞湯；更一起陪伴總是冷清過節的81歲吳錦阿嬤重拾圍爐的熱鬧。

Ella陳嘉樺感動的說，能陪伴獨居弱勢長輩完成年節願望，在寒冬中溫暖他們的身心，真的是很有意義，也是很重要的事情，邀請大家一起愛心響應寒冬助老，用愛助老不孤單。

弘道老人福利基金會李若綺執行長表示，弘道從宜蘭到屏東常年關心服務一萬多位長者，服務中看見，獨居弱勢長者們就像隱藏在社會角落的孤老人，我們習以為常的溫飽與年節溫暖，對他們來說卻是難以企及。每年的寒冬助老行動的除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新等年節服務，能讓獨居弱勢長者在最冷時節，能被適時關心和感受年節的熱鬧，對於行動不便的長者也會藉由到宅圍爐、行動百寶車，讓他們在家也能感受到節慶氛圍，這都能讓獨居弱勢長者們獲得溫暖力量迎向新的一年。

感謝臺灣集中保管結算所、新加坡商全美世界控股有限公司台灣分公司支持寒冬助老服務，也歡迎民眾愛心響應，捐款800元助老送年菜或享圍爐餐，捐款1200元助老除舊佈新、辦年貨，捐款3000元助老全年關懷服務不間斷，幫助角落孤老人溫暖度寒冬、歡喜過好年。弘道愛心電話：04-22060698；弘道官網線上捐款：https://hondao.tw/news251117e 。

【寒冬助老公益影片】Ella陳嘉樺帶你發現角落孤老人，讓孤老、不孤單

https://www.youtube.com/watch?v=Q8cAfeTaI7k 。