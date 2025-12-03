Ella連8年擔任弘道寒冬助老公益大使，籲用愛幫助角落孤老人
▲ELLA陳嘉樺幫獨居弱勢阿嬤們盛裝年菜，一起圍爐過好年。（圖：弘道老人福利基金會提供）
你我的日常，卻是獨居弱勢長輩們最大的願望，如81歲低收的吳錦阿嬤早已不知圍爐滋味、84歲獨居失明的秀巒阿嬤只能想念記憶中的長年菜。弘道老人福利基金會每到歲末寒冬皆會發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，募集3千萬元服務經費，陪伴長輩完成除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新等年節願望，並延續整年的關懷服務，幫助角落孤老人溫暖度寒冬、溫馨過年。
連續8年擔任「寒冬助老」公益大使的Ella陳嘉樺化身一日廚孫小幫手，協助90歲瓊姿阿嬤完成她拿手的香氣四溢素食炒米粉和暖暖補身的十全大補湯；並找回84歲雙眼失明的秀巒阿嬤過年記憶中思念的刈菜雞湯；更一起陪伴總是冷清過節的81歲吳錦阿嬤重拾圍爐的熱鬧。
Ella陳嘉樺感動的說，能陪伴獨居弱勢長輩完成年節願望，在寒冬中溫暖他們的身心，真的是很有意義，也是很重要的事情，邀請大家一起愛心響應寒冬助老，用愛助老不孤單。
弘道老人福利基金會李若綺執行長表示，弘道從宜蘭到屏東常年關心服務一萬多位長者，服務中看見，獨居弱勢長者們就像隱藏在社會角落的孤老人，我們習以為常的溫飽與年節溫暖，對他們來說卻是難以企及。每年的寒冬助老行動的除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新等年節服務，能讓獨居弱勢長者在最冷時節，能被適時關心和感受年節的熱鬧，對於行動不便的長者也會藉由到宅圍爐、行動百寶車，讓他們在家也能感受到節慶氛圍，這都能讓獨居弱勢長者們獲得溫暖力量迎向新的一年。
感謝臺灣集中保管結算所、新加坡商全美世界控股有限公司台灣分公司支持寒冬助老服務，也歡迎民眾愛心響應，捐款800元助老送年菜或享圍爐餐，捐款1200元助老除舊佈新、辦年貨，捐款3000元助老全年關懷服務不間斷，幫助角落孤老人溫暖度寒冬、歡喜過好年。弘道愛心電話：04-22060698；弘道官網線上捐款：https://hondao.tw/news251117e 。
【寒冬助老公益影片】Ella陳嘉樺帶你發現角落孤老人，讓孤老、不孤單
https://www.youtube.com/watch?v=Q8cAfeTaI7k 。
其他人也在看
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 143
不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導 「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車
新北市淡水1名18歲鍾姓男大生，11月28日下午因在淡江大學後方通學巷邊走邊抽菸，遭20歲賴姓男子勸導，沒想到他竟心生不滿，前往附近超商購買三秒膠，並滴入機車的鑰匙孔中，造成車輛無法正常使用，因車輛是賴男向朋友商借使用，他發現後立即報案，警方循線查獲鍾男到案，警詢後依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 32
惡火中奇蹟！港男躲屋倖存 與妻小重逢淚崩
香港世紀大火造成無數家庭破碎，但惡火中也有奇蹟發生。住在宏福苑的一位李先生，是倖存的民眾之一，他接受外媒採訪，還原逃生過程，表示當濃煙開始竄進屋內時，他一度以為就要葬身火窟，所幸等了2小時盼到救難人員，與火場外頭的妻小重逢，堪稱奇蹟。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
香港宏福苑大火：死亡數增至156人，10名為外傭，成立「獨立委員會」進行調查，民間記者會取消
宏福苑共有235名外傭，其中10位喪生，3人受傷，30人失蹤。每名遇難外傭家屬可獲約80萬港元補償；受傷者可獲5萬至10萬元補助。BBC NEWS 中文 ・ 16 小時前 ・ 44
太子集團傳員工申請失業補助 勞長洪申翰回應了：若涉違法就無法請領
日前傳出太子詐騙集團台灣成立公司倒閉，但員工卻向北市勞動局申請失業補助。對此，勞動部長洪申翰今（3）日表示，若經查證有違法行為，違反法律禁止規定或公序良俗，契約均屬屬無效，無法請領社會保險給付。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 14
中巴行駛禁行路段! 車內竟是"22名失聯移工"上山採野薑
中部中心/邱俊超 苗栗報導苗栗員警，在南庄鄉山區，發現一輛中型巴士，違規行駛禁行路段，上前攔查，赫然發現，車內竟有22名失聯移工，由於人數眾多，還動用幾輛警車，分批把人送下山！經過調查，這些失聯移工，是一名地主找來採收野薑，集體被依違反就業服務法，移請專勤隊處理。警查違規車意外查到22名失聯移工。這輛中型巴士，原本行駛在苗栗縣南庄鄉苗21線13K附近，ㄟ，這裡是中巴的禁止通行路段，員警於是上前把車攔下！駕駛下車了，講的是中文，不過，當員警上車一看，22名乘客，疑似都來自東南亞，警察要他們拿出證件來，他們面露尷尬，難道是失聯移工嗎？警查違規車意外查到22名失聯移工。南庄分駐所兩名員警，原本在執行交通整理勤務，卻剛好碰上違規行駛的中巴，員警即時攔車並加以盤查，意外查到了12名泰籍以及10名越南籍移工。整個查緝過程，剛好被開車經過的當地議員目睹，議員讚許，員警認真與機智，值得鼓勵！警方調查，這群失聯移工，由何姓地主所聘僱，分別從嘉義梅山、彰化伸港，被載往苗栗南庄東河村陸家地區，採收野薑。全案偵訊後，依違反就業服務法，移請苗栗專勤隊處理。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：中巴行駛禁行路段! 車內竟是"22名失聯移工"上山採野薑 更多民視新聞報導移工鎖房門「強上酒醉女」 威脅不從就殺 完事辯：她帶保險套，是自願越南逃逸移工為4500元 宰貓剝皮再槍殺石虎台中外籍移工「侵犯受害女」！威脅「不從就S妳」完事竟辯：是自願民視影音 ・ 1 天前 ・ 3
陳佩琪稱柯指「搜賴清德家更精采」 媒體人：敢承認這些事嗎？
【論壇中心／綜合報導】前民眾黨主席柯文哲身陷京華城、政治獻金等案，其妻子陳佩琪近日在臉書發文，不滿去年檢調兵分54路搜索54個地方，更稱柯文哲說「去賴清德家搜索一遍，絕對比我們精采許多」，最新一篇發文更稱「賴清德案底不少，搞不好也有清涼照、woman資料夾」。資深媒體人王瑞德今日在《頭家來開講》節目中怒批陳佩琪「變本加厲」，「萬裡礦工那個已經捐出來的住宅，哪有你家精彩」，王瑞德表示，當時檢察官聲請勘驗USB中的「woman」資料夾，但是被法官駁回，讓他很好奇裡面究竟裝了什麼，為什麼台北市議員鍾小平還要因此而道歉，而陳佩琪與民眾黨從頭到尾卻都不敢提，民眾黨中央黨部的裝潢，是嘉義文人陳先生捐贈的三百萬。京華城、政治獻金等案，將於12月15日起進行連續2週的辯論程序，柯文哲日前聲請法庭全程直播，北院合議庭裁示，准於全案宣判後5日內「公開播送」言詞辯論、宣示裁判的的錄音、錄影。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：陳佩琪稱柯指「搜賴清德家更精采」 媒體人：敢承認這些事嗎？ 更多民視新聞報導黃國昌稱「初選無特權」 媒體人批：清洗異己吃相難看麥玉珍、江和樹大和解！為參選台中市長吵翻天 今握手一笑泯恩仇拚議員連任、助蘇巧慧選上市長 卓冠廷曝請辭發言人心聲民視影音 ・ 45 分鐘前 ・ 1
香港大火奪151命！鄭秀文拍戲空檔衝祈禱會
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑在上個月26日發生嚴重火災，至今已造成151人死亡、79人受傷、超過30人失蹤，還有1名消防人員殉職，讓全港陷入濃濃的哀傷。而今（2）日，香港歌手鄭秀文在Fac...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 2
台中男稱「喝20包毒咖啡」闖游泳池 持槍朝6歲女童扣扳機
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導太可怕！今（2025）年國慶日（10月10日）當天，一名29歲陳姓男子持槍闖進台中西屯區一間游泳學校，並跳下游泳池對教練及2名孩童扣下扳機並拉動滑套恐嚇，幸好不明原因槍枝未擊發。警方獲報到場後，發現陳男情緒激動，甚至還用槍把一名蔡姓女子的轎車前擋風玻璃打碎，因此立即上前制止並逮捕，沒想到他卻辯稱，自己因為一口氣喝完20包毒品咖啡包，「無法控制身體」；後續除了會分析該槍枝是否具有殺傷力之外，也會把陳依法移送台中地方檢察署偵辦。據了解，陳男10月10日傍晚闖進西屯區光明路一間游泳學校，並拿出已填裝子彈的手槍跑到辦公區域，黃姓主管見狀趕緊走避；不料，陳接著卻將目標轉往正在游泳池教學的葉姓教練，以及2名學童，一對7歲和6歲的兄妹，陳男不但拉動滑套恐嚇，還朝著葉男和女童瞄準後扣扳機，幸好不明原因槍枝未擊發，沒有釀成憾事。警方在陳男身上查扣槍枝及子彈。（圖／民視新聞翻攝）台中市第六警分局表示，員警在接獲報案後，也立即到場制止陳男，沒想到他卻情緒激動，甚至拿槍將停車場內一名蔡女的轎車前擋風玻璃砸碎，導致車上的蔡姓母女飽受驚嚇；眼見陳行為脫序，警方也立即上前將其壓制並逮捕，隨後在他身上搜出43包毒品咖啡包（西洋鬼頭圖案，毛重183.5公克）、15包毒品咖啡包（賽車圖案，毛重60.8公克）、4包毒品咖啡包殘渣袋（西洋鬼頭圖案）、1支改造手槍（含1個彈匣）及26發子彈。警方在陳男身上查扣大量毒品。（圖／民視新聞翻攝）陳男砸碎轎車擋風玻璃。（圖／民視新聞翻攝）陳男遭逮後辯稱，自己因為「一次喝完20包毒品咖啡包」，意識不清醒，也無法控制身體，才會持槍闖入游泳學校，並否認有殺人與恐嚇的意圖。警方壓制陳男。（圖／民視新聞翻攝）此外，警方更在陳男住家扣得毒品咖啡包4包（賽車圖案，總毛重17.0公克）、毒品咖啡包殘渣袋7個（西洋鬼頭圖案）、愷他命1包（毛重2.0公克）、iPhone16手機1支、子彈17顆及空彈殼1顆。警方在陳男家中搜出大量毒品。（圖／民視新聞翻攝）警方除了將陳男當時所持槍枝送鑑，以分析是否具殺傷力之外，也依法將他移送台中地方檢察署偵辦。檢方則認為，陳男涉犯對未滿7歲之人殺人未遂、槍砲、毒品（另案偵辦）等罪，近日偵結將他提起公訴。台中第六警分局強調，對於任何危害公共安全行為，警方絕不寬貸，將持續加強治安掃蕩與查緝作為，以維護市民安全與社會秩序。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：快新聞／嚇壞！台中男稱「喝20包毒咖啡」闖游泳池 持槍朝6歲女童扣扳機 更多民視新聞報導汐止男吸完「喪屍煙彈」雨中上路 左轉闖紅燈撞死騎士遭起訴支持賴清德赴立院國情報告 王世堅：一問一答對總統不公平少女玩「猜拳脫衣」輸到全裸！遭2男輪流侵犯下場曝民視影音 ・ 1 小時前 ・ 6
走訪苗栗「天后藝境軸帶」的山海漫遊路線 從不同視野感受苗栗綠色旅遊特色
苗栗縣分為山線及海線兩大軸線，苗栗縣政府以在地透過獨特的山海生活魅力加上推動永續旅遊以及展現苗栗縣ESG行動成果，特別推出串連山線多個據點的山線旅遊行程跟海線媽祖信仰文化為基底的海線旅遊行程，帶領大家實地走訪「天后藝境軸帶」的山海路線，從不同旅遊視角感受苗栗的綠色行旅特色。苗栗縣政府最新規劃的山線「藝境慢遊」，融入藝術、美學、慢城風景串起山線亮點，並以文化、自然、生態與工藝為題，串聯多個體驗據點，帶領遊客到壢西坪休閒農業區的採柑橘與番茄酥製作、品嘗春田窯的特色客家料理、在三義鴨箱寶見證業者對國產木料的典藏並進行趣味的木藝彩繪體驗、另外以臉譜文化館著稱的山板樵休閒農場則是以自家生產的雞蛋推出蛋捲食農課程，以及青年廚師返鄉創業的招和食山特色山間無菜單料理等，呈現具永續精神的友善驛站，以深度方式理解山線慢遊的魅力。而海線「天后遍路」：聚焦媽祖文化、海線人文風土，以信仰與海風為主題，呼應天后遍路概念，以媽祖文化帶出的祝福行旅為延伸，從軸帶樞紐「苑裡愛情果園」啟程，走訪台灣藺草學會參觀藺草工藝製作、品嚐藺草琴酒、享用苑裡在地餐食紅芭樂餐廳、到新埔社區參觀百年木造火車站之後進行淺山植物走讀，認識多台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「醫師加班費免稅」真的來了！ 衛福部證實拍板、盼明年報稅適用
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內醫護人力流失嚴重，關鍵之一就是待遇，衛福部為止拋出「醫師加班費免稅」新政策。健保署署長陳亮妤今（2）日證實，已獲醫界及跨黨派立委高度共識，也跟財政部進行非常多的溝通，目前草案已送進衛福部，預計比照警消人員，若醫師的加班時數超過一定比例，就能減稅，希望今年年底上路，明年報稅就可以適用。 陳亮妤上午出席健保署「癌症治...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
台越寮警方聯手！攔截「雙獅地球牌海洛因」藏藝術燈座 市價破2億
高檢署第13波安居緝毒專案成果斐然，查獲多起重大毒品案件！其中最引人矚目的是，台灣、越南及寮國警方聯手攔截市價超過新台幣2億元的「雙獅地球牌海洛因」逾19公斤。專案小組更在台中首度查獲本土種植的罌粟花園，及從中國進口的依託咪脂原料。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
車牌吊扣變吊銷！ 台中12警、17代辦業者遭起訴｜#鏡新聞
台中17名汽車代辦業者，利用修法前漏洞，陸續找12名熟識的員警幫忙，把154輛吊扣車牌的車輛，改開立吊銷的罰單，如此一來，只要驗車就能重新領牌提早上路，代辦業者每件收費約2萬元，不法獲利308萬，而12名員警雖然沒收賄，但圖利金額合計至少4400萬元，29人都被起訴，涉案員警也遭到停職。鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 1
監獄變網咖？英國獄警窩牢房陪囚犯嗨玩《FIFA》，影片外流惹怒司法部
英國監獄最近爆發相當嚴重的違紀醜聞，短影片平台 TikTok 上瘋傳一部影片，一名身穿制服的獄警竟然窩在牢房內，和囚犯並肩遊玩足球遊戲《FIFA》。畫面中該名獄警全神貫注於遊戲螢幕，身後甚至還有另一名同事站著觀戰，狹小的牢房內更擠進了多達 3 名囚犯圍觀。而該影片明顯是囚犯用屬於違禁品的手機非法拍攝並上傳，還配上文字「他試圖逃跑」（He try run）當作標題，引起眾人批評監獄形同虛設。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
2026就看這一場｜室內展覽懶人包｜年度最強親子展早鳥現省百元、永恆畢卡索筆記本套票399元超划算、蜷川實花展十年回歸
年末規劃出遊，但不知道去哪兒？可以參考全台人氣室內行程推薦，從藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項，各平台紛紛在歲末推出優惠門票折扣，趁機來一場精彩的展覽之旅囉！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前 ・ 發起對話
黑道尋仇! 天道盟黑狗西門町停車場遭砍"當街斷腳筋"
社會中心／綜合報導地下停車場，驚傳喋血案件！天道盟綽號"黑狗"的一名賴姓大哥，週一中午，在台北市西門町的一處停車場，被人砍傷，雙腳腳筋斷裂，恐怕殘廢，犯案的兩名男子，還在現場冷笑，等員警來抓，警方初步調查，嫌犯也是天道盟成員，宣稱不滿被害人曾經設局，羞辱幫內另一名大哥〝高寶勝〞，才會埋伏報仇。員警大聲喝令，要眼前這兩名穿著黑衣的男子趴下，只見嫌犯高舉雙手，相當配合，就在幾分鐘前，他們兩人持刀尋仇，把一名天道盟的賴姓大哥，砍到血濺地下停車場，兩腳的傷口，深可見骨。來到事發現場，地上的血跡，依舊清晰可見，觸目驚心。目擊者說，兩人尾隨在他後面，突然就不知道什麼原因，就把他兩隻腳小腿那個腳筋砍斷，然後就出血這樣。台北市西門町商圈地下停車場，驚傳砍人事件。（圖／翻攝畫面）事發在台北市萬華區，週一下午兩點左右，位在西門町的一棟大樓地下停車場，警方調查，被砍的賴姓男子，是天道盟的大咖，江湖上人稱"黑狗"。他疑似在幾年前，設局羞辱同為天道盟不倒會大哥的"南萬華教父"高寶勝。今年十月中，高寶勝癌症過世，12月1號，在板橋殯儀館舉辦告別式之後，他的義子徐姓男子，就帶著一名小弟，持開山刀埋伏報仇，當場砍斷黑狗的雙腳腳筋，兩人犯案後，還報警自首，留在原地冷笑，等待警方到場。知情人士表示，恩怨是很多年前就有恩怨了，兩人就為了土方的事情，而且寶勝被弄得很沒面子，所以他就耿耿於懷，後來很多他們一些大佬兄弟出來喬緩頰，但是寶勝就是一口氣嚥不下來。台北市西門町商圈地下停車場，驚傳砍人事件。（圖／翻攝畫面）萬華警分局偵查隊副隊長施仁捷表示，現場發現一名腿部刀傷的賴姓民眾，另現場兩名犯嫌，站立於旁稱其所為，惟稱等待律師到場，才願意陳述。根據了解，"黑狗"賴姓男子，平常行事狠辣，是前天道盟盟主羅福助的左右手，1996年8月，時任立委的廖學廣被關狗籠的事件，警方還一度懷疑他涉入其中，這回下半身遭砍十幾刀，雙腳可能因此殘廢，警告意味濃厚，警方擴大調查，要避免黑幫尋仇，引發腥風血雨。原文出處：黑道尋仇! 天道盟黑狗西門町停車場遭砍"當街斷腳筋" 更多民視新聞報導越南正妹「帶槍劫獄黑幫男友」！記者竟喊「胸很大」 遭吊銷三環幫命案追出"權利車詐騙" 黑幫愛用犯案工具保護令生效竟惱羞成怒砍30刀割喉殺害前女友 劉男羈押禁見3月民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
野趣東高雄杉林場周六開場 帶領民眾了解多元族群文化之美
記者吳文欽／高雄報導 高雄市政府觀光局二日表示，「野趣東高雄」杉林場活動將於十二月六…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
國道逆向追逐還襲警! 行糾男暴走"持榔頭猛砸車"
社會中心／莊立誠 黃啓豪 新北報導來看昨晚發生在國道1號"五汐高架道"北向26.1公里環北路段這驚魂畫面，在國道上被追尾已經夠倒楣，沒想到肇事男子竟然還突然暴走，不但持榔頭狂砸被撞車輛，甚至追逐、試圖攻擊車上駕駛與乘客，兩人逆向逃到交流道口才躲開。就連警察到場，男子依舊不肯罷休還襲警，導致員警多處受傷，。國道路肩，身穿黑色長褲的男子，手裡抓著一支榔頭，不斷繞著白色自小客車，用力猛砸。只見他從車頭，一路敲到車尾。沒想到這樣還不夠，他竟然還盯上車上兩人，雙方在國道上，展開逆向追逐，險象環生。整面後擋風玻璃，全部碎裂，就連前擋風玻璃，也嚴重破損，上面出現兩個巨大的蜘蛛網狀。回想起事發當下，當事人還心有餘悸。他表示，拿一支榔頭還滿長的喔，應該(跑了)有300到500公尺，反正我們都已經要下交流道了，跑到下交流道，追到警察來壓制(他)啊。國道行糾竟演變成砸車衝突。（圖／翻攝畫面）週二晚上九點多，剛從林口電廠下班的施姓男子以及坐在副駕的孫姓同事，開車行經國道一號五汐高架道26.1公里處時，被46歲的賴姓男子後方撞上。雙方原本把車停在路肩，等拖吊處理。沒想到，賴姓男子卻突然抓狂，回車上拿出一把長約60公分的榔頭，展開狂暴攻擊。雙方還在外側車道逆向追逐，跑了將近300公尺。兩人嚇到躲在交流道出口，賴姓男子沒追上，氣到衝回現場繼續砸車。國道警察趕來看到，試圖阻止，但阿激烈反抗，導致員警多處掛彩。國道第一大隊巡官謝仁發表示，喝令該名駕駛丟棄榔頭配合，男子拒不配合，並造成員警左手及左腳局部挫傷，警方依現行犯逮捕，男子因身體不適送醫，尚未製作筆錄。國道行糾竟演變成砸車衝突。（圖／翻攝畫面）事後檢測，賴姓男子沒有酒駕也沒毒駕情事，依妨害公務、傷害、毀損等現行犯逮捕移送，要為衝動的行為，付出代價。原文出處：國道逆向追逐還襲警！ 行糾男暴走「持榔頭猛砸車」畫面曝光 更多民視新聞報導大馬遊客拍車遭誤會 雙方於寧夏夜市「爆衝突」為乾爹復仇 斷天道盟大哥「黑狗」腳筋2嫌聲押禁見「私約二嫂」不是真的！高國豪太太發聲明澄清了民視影音 ・ 5 小時前 ・ 1
「阿里山神旅行」將登場 新港奉天宮貼啟動香條
（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）阿里山管理處與新港奉天宮共同主辦的「阿里山神旅行」活動，邀請來自嘉義縣18鄉鎮市與澎湖、金門、馬祖等地媽祖神像，12月19日至22日遊阿里山，新港奉天宮今天貼啟動香條。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新竹下班時間嚴重車禍！ 4機車遭撞如「保齡球瓶」倒
新竹市 / 綜合報導 下班時間等紅燈，4台機車遭汽車撞擊！新竹市東區 昨 (1)日下班時間，一輛白色轎車突然從等紅燈的車陣中往前開，直直撞倒前方的4部機車，還有一名女騎士連人帶車卡在車前，被拖行了好幾公尺，遭撞騎士3人送醫，2人受到輕傷。 救護車緊急獲報到場，馬路地板上已經倒了好幾部機車，還有人一度被壓在車底，救護人員說：「小姐，這樣有沒有反應，來，叫什麼名字。」救護人員語氣焦急，趕快幫傷者緊急包紮送醫，時間回到幾分鐘前，當時不少汽機車都在停止線後乖乖等紅燈，這時車陣中一輛白色轎車突然往前開，前方的機車瞬間像保齡球瓶般東倒西歪，還有一部直接卡在車前被拖行好幾公尺。遭撞騎士VS.記者說：「聽到鏘鏘鏘，就撞上來了，我還在看，到底是哪一邊，我要閃那個聲音，結果才看完以後，車就整個撞上來了，(那人有沒有怎麼樣)，他比較嚴重，我擦傷而已，有點痛而已。」現場機車倒成一片，車殼零件也散落路面，這起車禍造成1輛汽車及4部機車毀損，事發就在昨日晚上7點多，新竹市東區食品路和西大路的交叉路口，正值下班時間車流量大，事發突然嚇壞附近民眾，目擊民眾說：「我經過的時候，我就聽到有砰砰砰砰的聲音，就看到一個人趴在車底，被壓住，眾人就合力，在旁邊的人全都把機車停著，去幫忙那個人，然後我就趕快報警，叫救護車這樣。」好在有這些熱心民眾，齊心協力抬車在救護車到場前及時救援，遭撞的騎士都沒有生命危險，3人多處擦挫傷送醫治療，2人輕傷拒絕就醫，初步了解駕駛當時疑似恍神肇禍，詳細肇事原因還有待釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1