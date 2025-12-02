Ella遭傳「弟弟重病」現身突淚崩！脫口熟悉3面孔「已離世」

娛樂中心／曾郁雅報導



Ella（陳嘉樺）日前才在杭州舉辦演唱會，今（2日）現身擔任弘道寒冬助老公益大使，沒想到提及自己的近況，她突然無預警在情緒大潰堤，提到熟悉面孔「已離世」的消息，二度止不住淚水，頻頻拭淚的她甚至連雙眼皮貼都快脫落，緊急叫停訪問、請化妝師整理，Ella隨後也透露背後原因並感慨：「希望大家都能平平安安」。





Ella遭傳「弟弟重病」現身突淚崩！脫口熟悉3面孔「全已離世」近況曝光

Ella今現身公益活動時提及近況，突然情緒潰堤落淚，讓現場一度緊急中止採訪。（圖／翻攝自IG@him_ella0618）

Ella公開出席公益活動記者會，打扮精緻的她以一套亮橘色西式套裝現身，沒想到連續擔任8年公益大使的她一看到現場媒體，情緒就出現變化，馬上落淚的她，讓現場主持、攝影都慌了，Ella提到最近金鐘悼念已故影人的片段，就看到了認識的化妝師與攝影記者，連續3個熟悉面孔離世讓她感到震驚又不捨，其中知名化妝師吳阿志（吳志竑）甚至是她老公的球友，自己也曾經與他打過球，讓她一直回想自己上次與對方見面是什麼時候，「有好好說話嗎？」，讓她更想珍惜每次相聚的機會，「我們都不知道下次見面是什麼時候」，她更感嘆：「希望大家都能平平安安！」。

Ella遭傳「弟弟重病」現身突淚崩！脫口熟悉3面孔「全已離世」近況曝光

Ella表示熟識的化妝師與攝影離世讓她衝擊極大、不斷回想「上次見面有沒有好好說話」。（圖／民視資料照）

至於日前演唱會上她請粉絲「為陳家人集氣」，讓外界傳出是Ella弟弟重病的緣故，她本人也回應，透露弟弟最近被檢測出自律神經嚴重失調、狀態猶如70歲老人，除此之外自己大姊、二姊都曾經歷經低潮，她也坦言知道每一個人的家庭都有各自要面對的問題，不是只有她自己，每個人的家都有「不容易」的時候，或是有成員需要被陪伴、支持，但這也是她想說出來的原因，希望粉絲、大家「不會覺得孤單」，也鼓勵「人生遇到低潮不要怕、要求救」。







