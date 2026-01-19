即時中心／潘柏廷報導

台灣知名女子天團S.H.E與前東家華研唱片合約到期，不過團體並未解散，3人則各自單飛發展；其中Ella陳嘉樺去年（2025）在中國廣州舉辦的「It's Me 艾拉主意巡迴演唱會」，據《鏡週刊》今（19）日獨家報導，對方下重金買下15首S.H.E金曲版權，在現場開唱團體經典歌曲。對此，華研稍早發聲明回應了！

【華研全文聲明】

鏡週刊關於 Ella 大陸巡迴演唱會砸重金買下 15 首 S.H.E 金曲版權之報導，對於詞曲、錄音授權觀念有所混淆，華研公司特說明如下：

廣告 廣告

本次演唱會所涉及之詞曲著作權，應向詞曲著作權人取得授權或依法透過詞曲集管團體授權處理，無須另行向華研確認。

惟 S.H.E 為華研錄製之原始錄音中所包含之演唱內容，其錄音著作權係屬華研所有，若欲使用，應取得華研授權。截至目前為止，就報導之演唱會內使用之S.H.E 錄音著作，華研並未收到任何來自 Ella 演唱會主辦單位或經紀人之授權申請或付費。

另針對媒體報導 Ella 前年擔任五月天武漢演唱會嘉賓，與阿信合唱 S.H.E 歌曲〈五月天〉MV 花 200 萬人民幣版權費搞定一事，華研表示該 MV 上架，詞的授權費是台幣一萬五千元。請勿再以訛傳訛。

原文出處：快新聞／Ella重金買15首S.H.E金曲版權？華研唱片喊話了

更多民視新聞報導

北車商圈月租100萬！網嘆「誰租得起」 房東：父執輩遺產、想增加被動收入

中經院估今年經濟成長逾4％！曝台美關稅成果「再添3助力」

台股開低翻紅走高！終場上漲230點 台積電再衝新天價、收1760元

