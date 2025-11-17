Ella開唱哽咽爆哭！淚認「S.H.E是人生高光」Selina、Hebe送暖相挺

記者徐珮華／台北報導

Ella（陳嘉樺）首次個人巡迴演唱會「It’s Me 艾拉主意」15、16日一連兩晚在長沙正式開唱。S.H.E好姐妹Selina（任家萱）與Hebe（田馥甄）特別獻上花籃祝福，寫下「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛」，暖心祝福讓她當場淚流不止。

Ella舉辦「It’s Me 艾拉主意」演唱會長沙站。（圖／勁樺娛樂提供）

Ella使勁全力演唱近30首好歌，華麗造型宛如時尚大秀。開場化身「星火女王」演唱〈It’s Me 一直迷〉、〈廢〉、〈Super Star〉；接著又以「賽博未來戰士 Cyber Fighter」為靈感，率領舞者唱跳舞曲〈Hot Like Chili〉、〈渾身是勁〉；「艾拉問事」環節則穿上一襲金色雕塑感剪裁的禮服亮相，宛如一尊金身佛像般閃耀。

廣告 廣告

緊接著，Ella獻唱團體時期經典組曲〈波斯貓〉、〈不想長大〉、〈I.O.I.O〉，招牌舞步加上朗朗上口旋律，讓全場回到S.H.E的時光隧道。在滿滿悸動下，她深情演唱〈小簡單〉獻給一路追隨支持的粉絲，全場高舉手機螢光海應援，壯觀畫面令人相當感動。

Ella演唱會更換多套造型。（圖／勁樺娛樂提供）

談起開唱心境，Ella哽咽表示：「我真的沒有想到有一場這樣的演唱會，因為對我而言，我的人生高光時刻就是S.H.E，我已經做到了！我已經有巡演全世界的經驗，我去過很多地方，從來沒有想要我自己可以做這件事情。」她也感謝台下歌迷：「我去過的每一場音樂節、演出，你們在台下陪伴我的過程，讓我相信可以擁有一個屬於我的場子、絕對撐得住這一切。」

Ella動情告白惹哭許多歌迷。（圖／勁樺娛樂提供）

此外，Ella為了這次演唱會持續健身、練舞，大方分享近來體態巔峰的狀態，並秀出腹肌、背肌，健美體態令全場驚呼連連，連自己也忍不住自誇「超帥」。她笑稱粉絲看完演唱會後，會陷入著迷狀態，「追解接演唱會也會成為習慣！」

更多三立新聞網報導

梁云菲重鬱症輕生未遂！昔「戶頭只剩5千元」賣名牌包求生

楊丞琳「台灣是我生長的地方」！許願新巡演唱回家鄉：非常想念歌迷

直擊／丁噹合體「無緣男朋友」！正宮台下盯場 氣喊：我的槍在哪

館長被爆找員工睡館嫂！反控他拿性X片勒索 昔護妻PO爆乳照被挖出

