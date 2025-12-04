Ella陳嘉樺化身「一日廚孫」 陪伴獨居長輩重溫團圓年味





弘道老人福利基金會於歲末寒冬發起「寒冬助老 刻不容緩」計畫，目標募集3千萬元服務經費，陪伴獨居弱勢長輩溫暖過年。連續八年擔任公益大使的Ella陳嘉樺，今日出席記者會時，親自化身「一日廚孫小幫手」，展現對長輩的溫暖關懷。

瓊姿阿嬤的故事： 90歲的瓊姿阿嬤曾是弘道志工，但在五年前經歷喪親之痛後，成為被關懷的對象。所幸靠著信仰與弘道社工的陪伴，阿嬤走出悲傷，並在據點重拾生命力。今日，Ella依著阿嬤的解說，一同完成她拿手的素食炒米粉和十全大補湯，說笑間重溫祖孫在廚房忙碌的溫馨回憶。

Ella的感動： Ella有感而發地說，每次參與服務都會感動於弘道不只是關懷，還會貼心地觀察、了解長輩個別的需要，陪伴他們有盼望地面對生活。

用圍爐趕走孤寂：失明阿嬤吃到思念的「苦回甘」年味

對於許多獨居弱勢長輩來說，我們習以為常的年節溫暖，卻是難以企及的願望。

秀鑾阿嬤： 84歲獨居失明的秀鑾阿嬤，在被問到想吃的年菜時，不假思索地分享想吃長年菜（刈菜），因為以前過年時最喜歡煮刈菜雞湯。她說，長年菜就像自己的人生寫照，雖然有苦澀，但有弘道11年來的陪伴照顧，讓她老了可以感受到溫暖與幸福，就像刈菜的味道一樣，有苦苦回甘的人生。

吳錦阿嬤： 81歲的吳錦阿嬤與視力不佳的女兒相依為命，家中幾乎沒有年節圍爐習慣。弘道特別邀請阿嬤一起感受圍爐熱鬧氛圍，重溫年節的溫暖與幸福。

弘道特別準備了古早味刈菜雞湯等佳餚，Ella、弘道執行長李若綺和社工們如家中兒孫般一同上菜、陪伴圍爐，用行動讓一頓圍爐餐，成為趕走孤寂的強大暖流。

號召全民響應：您的愛心能助長輩完成五大年節服務

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，弘道從宜蘭到屏東常年關心服務一萬多位長者，每年的寒冬助老行動，都能讓獨居弱勢長者在最冷時節感受到溫暖。

弘道邀請社會大眾伸出援手，共同支持「寒冬助老」計畫，幫助角落孤老人溫暖度寒冬、歡喜過好年。

五大年節服務： 包含除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新。

捐款支持方式：

800元： 助老送年菜或享圍爐餐。

1200元： 助老除舊佈新、辦年貨。

3000元： 助老全年關懷服務不間斷。

弘道愛心電話：04-22060698；弘道官網線上捐款：https://hondao.tw/news251117e



