ELLA陳嘉樺根本減肥之神！「深蹲＋1秘訣」長年維持44公斤，衝刺減肥菜單公開全網瘋傳
ELLA最近在小紅書上公開她的「衝刺減肥菜單」，掀起全網熱議！她靠著「深蹲+核心訓練」打造緊實線條，展現驚人自律力。啞鈴飛鳥、保加利亞分腿蹲、高腳杯深蹲到登山者式，每個動作都超實用。網友狂讚：「女神根本是我的減肥動力！」
ELLA衝刺減肥菜單：啞鈴飛鳥
想練出像ELLA一樣緊緻的上半身，啞鈴飛鳥一定要入門！這招能雕塑肩膀與胸線，建議使用2～3kg啞鈴，每次做3組、每組12～15下，動作放慢、注意呼吸。剛開始可坐著練，熟悉後再改站姿。長期練能讓手臂線條明顯、告別鬆垮感。
ELLA衝刺減肥菜單：保加利亞分腿蹲
ELLA衝刺減肥菜單：登山者式
登山者式是燃脂神器！建議可用Tabata間歇方式練：動作30秒、休息10秒，共做4～5組。這招主打全身燃脂與核心收緊，短時間內心跳飆升、爆汗有感。搭配音樂做更帶勁，是ELLA維持線條感的祕密之一，居家練也超方便。
ELLA衝刺減肥菜單：跑步機慢跑
ELLA私下也很愛跑步機慢跑，維持體態靠「持之以恆」。建議以時速5～6km慢跑30分鐘，搭配間歇快走效果更好。這樣能穩定燃脂、促進代謝、讓腿部更勻稱。跑完再拉筋放鬆，避免腿變粗。持續一週就能感受到身體變輕盈、氣色更好！
封面&內文圖片來源：Shutterstock、IG@him_ella0618
64歲影后愛1運動：45分鐘就能增肌肉、心肺力！超多醫師都推薦
64歲香港女星毛舜筠外表凍齡，被許多人稱讚年輕不老。日前她上節目分享自己「防老祕訣」，認為生活習慣最重要，除了攝取對身體有益的健康食物外，肌力運動更是關鍵。 毛舜筠養生祕訣 毛舜筠說，從以前就健康2.0 ・ 2 週前
嫁到賺到～天生自帶「旺妻運」的4生肖男！龍男最旺家運坐享清福，「這位」越老越帶財不愁吃穿
有人說「嫁對人，幸福一輩子」，在十二生肖中，就有幾位天生帶著旺妻氣場，不僅婚後事業運上升，連另一半都能跟著越來越順。這些男人不只是懂疼愛、願付出，更擁有穩定的氣場與福分，能讓家庭運勢節節高升。一起來看女人我最大 ・ 3 小時前
水豚媽帶娃過河卻漏一隻！小水豚「怒坐原地生悶氣」 網笑翻：不好哄啊
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導動物們的行為常常讓人出乎意料，就連平時總是很淡定的水豚鬧起脾氣也是固執到不行。近日，有網友分享了一則影片，只見...FTNN新聞網 ・ 1 天前
母貓和孩子時隔半年溫馨重逢！奶貓一出現網看傻：以為小的才是孩子
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導毛孩之間的親情往往十分動人，但有時候重逢的畫面卻會因「反差過大」而意外爆笑。近日有網友分享了一則影片，內容是母...FTNN新聞網 ・ 1 天前
普發一萬必買專櫃乳霜清單！1萬元上下乳霜推薦10款：La Mer、Dior抗老修護首選
面對歲月與環境的雙重壓力，肌膚彈力與光澤逐漸流失，「抗老乳霜」成為維持膚況穩定的關鍵投資。尤其近期普發一萬，正是入手專櫃頂級乳霜的絕佳時機！本篇嚴選10款1萬元上下的專櫃頂級乳霜，從修護、緊緻、淡紋到保濕，帶妳一次收藏人氣抗老美容清單。bella儂儂 ・ 1 小時前
練肌肉不只好看！研究顯示還有這個超棒好處
這項研究的資深作者、美國密蘇里州華盛頓大學醫學院放射學及神經學副教授拉吉（Cyrus Raji）說：「根據我們的研究成果，就大腦老化及大腦健康而言，減少脂肪 ─ 特別是內臟脂肪 ─ 並維持肌肉量的效益最高。」聯合新聞網 ・ 4 小時前
最有「明星氣場」的星座TOP5！誰天生自帶光，不靠外貌氣場超強，走到哪都像主角！
有些人不管走到哪裡都像自帶聚光燈，舉手投足之間都吸引目光，這種「明星氣場」可不只是外貌好看，而是綜合了自信、氣場、表現力與存在感。從網友討論和星座特質來看，這五個星座不論在人群中還是鏡頭前，都能自然發光，讓人忍不住多看幾眼。以下就來看看誰是最容易被誤認為藝人的星座TOP5吧！BEAUTY美人圈 ・ 2 小時前
減肥別再不吃飯！營養師籲「每天一碗白飯」穩定血糖 精緻澱粉才是敵人
高敏敏指出，白飯常遭到誤解，被貼上「澱粉等於肥胖」的標籤，但事實上，適量攝取白飯有助於維持血糖穩定，減少飢餓感，也能提升飽足感、降低飯後進食欲望，同時促進腸胃蠕動、幫助排便，更是大腦獲取熱量的重要來源，有助於提升精神狀態。她建議民眾可透過「白飯搭配糙米或...CTWANT ・ 4 小時前
別再說跑步傷膝蓋，久坐不動軟骨壞得更快，做對「這件事」膝蓋多用20年！
你是不是也聽過長輩或朋友語重心長地勸告，說年紀大了千萬別跑步，因為跑步最傷膝蓋，會把軟骨磨光光，最後只能換人工關節？如果你對這種說法深信不疑，那麼這篇文章你一定要看到最後，因為最新的科學研究已經狠狠打臉了這個舊觀念。事實上，久坐不動才是膝蓋殺手，而正確的跑步，竟然是保養膝蓋的頂級良藥。Yahoo奇摩趣運動 ・ 1 天前
趙露思蘋果水保養秘訣公開！中醫推薦5款美容茶飲提升氣色、改善疲勞
今年以人氣陸劇《許我耀眼》再次成為話題焦點的趙露思，日前不只發表了新專輯，更在慶生見面會上大秀演藝實力令粉絲驚豔。然而擁有骨感身材與精緻臉蛋的她，便曾在直播上分享自己私下美容養顏秘訣，就是每天一杯自製「蘋果水」！到底全網爆紅的「蘋果水」怎麼製作？還有哪些養顏美容茶推薦？以下文章一次整理給妳！bella儂儂 ・ 1 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 1 天前
1常見零食竟能降壞膽固醇、改善便祕、顧心血管！醫揭選購關鍵
當你嘴饞想吃點零食時，會選擇什麼？餅乾、洋芋片，還是堅果？醫師推薦一款零食，富含膳食纖維與抗發炎成分，日常適量攝取，有助降膽固醇及保養心血管，還能改善便祕、降低腸道發炎風險，替腸道打造一道天然防線。健康2.0 ・ 3 小時前
台中大甲火鍋 自助吧吃到飽，熟食、炸物、冰淇淋無限享用
你是不是跟我一樣，每次吃火鍋都覺得自助吧的選擇不夠多，或是想吃點熟食解解饞卻得另外加點？在「久違石頭火鍋」，就能享有豐富的自助吧吃到飽，從新鮮時蔬、火鍋料到麵食、飲料、冰淇淋，甚至還有一般火鍋店少見的特色熟食和炸物！Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 19 小時前
吃海鮮注意！「這3款水產品」重金屬超標 巴西蘑菇也被驗出異常
食品藥物管理署完成114年度7-9月抽驗，總計307件食品重金屬，包含26件食米及其他穀類、78件蔬果植物類、69件水產品、14件禽畜產品、39件蛋品及其加工品、41件嬰幼兒食品、9件油籽類、7件食用油脂、5件罐頭食品、5件飲料類、4件堅果類、4件果凍及果醬、2件乳品、2件盛裝飲用水、1件食鹽及1件蜂蜜。其中「百合-日本(新鮮)」、「澎湖丁香魚」、「海膽」等3件檢出重金屬鎘與規定不符，經地方政府衛生局命業者限期改正後，無產品可供複抽驗，後續列為加強管理；1件「鮮百合」、1件「百合」、1件「旗魚」及2件「巴西蘑菇」因業者無法提具來源資料，所轄衛生局依食品安全衛生管理法第47條共裁處新臺幣15萬元整罰鍰。 業者若規避查核或提供不實資料 最高可罰300萬元 食品業者應落實自主管理，倘「規避、妨礙或拒絕本法所規定之查核」及「對本法規定應提供之資料，拒不提供或提供資料不實」，分別依違反食品安全衛生管理法第47條第11款及第12款規定，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得常春月刊 ・ 1 小時前
出國不用再崩潰！公開超實用日本旅遊 APP 大補帖 翻譯、比價、導航一次搞定
MOOK玩什麼,日本旅遊,YT頻道,攻略,APP,出國,懶人包 第一次出國最怕什麼？不是迷路、不是地鐵換乘，而是——語言完全聽不懂！許多旅客分享，每次到東京或大阪，看到全日文菜單腦袋直接一片空白、藥妝店比價比到崩潰、東京車站迷宮模式一啟動就想直接原地躺平…！阿墨這次帶來超強旅遊懶人包，只要帶著 iPhone + 幾個必備 APP，保證你在日本自由行時不再手忙腳亂，買東西省錢、搭車輕鬆、翻譯免緊張！景點+ ・ 17 小時前
醫起看／胃逆流久治不癒 醫揭健康醋害慘25歲女
醫起看／胃逆流久治不癒 醫揭健康醋害慘25歲女EBC東森新聞 ・ 1 小時前
吃水煮餐卻瘦不下來？ 營養師點名「意想不到地雷」：反而更容易胖
近年來水煮餐成為減重族群的熱門選擇，許多人認為只要將食物水煮就能輕鬆瘦身。這種烹調方式確實能大幅減少油脂攝取，但若食材選擇不當，反而可能讓減重計畫事倍功半。輔大醫院營養部王貝文營養師指出，水煮餐的成功關鍵不在於烹調方式本身，而在於懂得挑選營養均衡的食材組合。想透過水煮餐健康減重，就必須了解哪些食材才是真正的減重好幫手。 蛋白質與蔬菜 打造飽足感的黃金組 蛋白質是所有營養素中最能提供飽足感的成分，王貝文營養師解釋高蛋白質點心能讓人延長進食間隔並減少下一餐的食量，而水煮餐的蛋白質來源建議選擇雞胸肉、魚片、蝦仁等白肉類，這些食材脂肪含量低且富含優質胺基酸。雞蛋也是極佳選擇，一顆水煮蛋約含7公克蛋白質及多種維生素和礦物質，營養價值高且方便準備；素食者則可選擇豆腐、毛豆等植物性蛋白，同樣能提供充足營養。王貝文營養師強調減重期間每日每公斤體重攝取1.2至1.6公克蛋白質，有助於在減重過程中保護肌肉量。此外，也應攝取足夠的蔬菜，因蔬菜富含膳食纖維且熱量低，能增加飽足感並幫助調節血糖。王貝文營養師進一步說明，深綠色蔬菜如菠菜、花椰菜富含維生素，十字花科蔬菜如高麗菜則含有豐富纖維，蒸煮方式能保留蔬菜中的常春月刊 ・ 1 天前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 3 天前
他問女學生「哄餵爆哭假嬰兒」！竟釣出大批單親爸媽：不能讓孩子葛屁
你有在公共場所見過「假嬰兒」嗎？日前一名網友在社群分享，出門在外餐，發現隔壁桌女學生抱著假娃娃餵娃娃喝奶，喝奶後幫娃娃拍嗝，還發出哭鬧聲，另網友震驚「這位年輕媽媽一定有故事」；貼文曝光也意外釣出大批學生分享單親爸媽顧娃經驗。鏡報 ・ 17 小時前
「暈碳助眠」真有用？營養師：秒睡≠睡得好！教你這樣聰明吃真正好眠
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】近期在Threads不時可見網友分享「暈碳助眠法」，認為晚餐吃多一點碳水、讓自己犯睏，就能「秒睡」。究竟「暈碳助眠」是否真的有用？林雨薇營養師表示，「暈碳」確實可能加快入睡時間，但不等於睡得深且穩，長期下來更可能增加心血管疾病與脂肪肝風險，不是對抗失眠的長久之計。她也推薦民眾可留意牛番茄、奇異果、發酵乳品等助眠飲食，並以攝取均衡營養為首要原則。 為何會「暈碳」？3大機制與血糖、大腦血流、色胺酸都有關！ 林雨薇營養師指出，「暈碳」實際並非醫學名詞，指的是餐後嗜睡的現象，與以下3大生理反應有關： 血糖劇烈震盪：麵條、麵包、珍奶等精緻碳水讓血糖快速飆升，胰島素大量分泌又一下將血糖降得過低，就像「雲霄飛車」。高血糖令人昏沉，低血糖時則會感到疲倦不適。 大腦血流降低： 吃得過飽時，身體會優先加速處理食物消化，大量血液流向腸胃道，導致腦部血流和氧氣降低，使人感到遲鈍、專注力下降。 更多色胺酸進入大腦：胰島素同時促進身體的合成反應，其中大量支鏈氨基酸（BCAA）進入肌肉用於合成。而色胺酸與BCAA進入大腦的通道相同，BCAA減少等於色胺酸更易進入大腦，再轉變成褪黑激素、健康醫療網 ・ 1 小時前