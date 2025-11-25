ELLA陳嘉樺根本減肥之神！「深蹲＋1秘訣」長年維持44公斤，衝刺減肥菜單公開全網瘋傳

ELLA最近在小紅書上公開她的「衝刺減肥菜單」，掀起全網熱議！她靠著「深蹲+核心訓練」打造緊實線條，展現驚人自律力。啞鈴飛鳥、保加利亞分腿蹲、高腳杯深蹲到登山者式，每個動作都超實用。網友狂讚：「女神根本是我的減肥動力！」

ELLA衝刺減肥菜單：啞鈴飛鳥

想練出像ELLA一樣緊緻的上半身，啞鈴飛鳥一定要入門！這招能雕塑肩膀與胸線，建議使用2～3kg啞鈴，每次做3組、每組12～15下，動作放慢、注意呼吸。剛開始可坐著練，熟悉後再改站姿。長期練能讓手臂線條明顯、告別鬆垮感。

ELLA衝刺減肥菜單：保加利亞分腿蹲

ELLA衝刺減肥菜單：登山者式

登山者式是燃脂神器！建議可用Tabata間歇方式練：動作30秒、休息10秒，共做4～5組。這招主打全身燃脂與核心收緊，短時間內心跳飆升、爆汗有感。搭配音樂做更帶勁，是ELLA維持線條感的祕密之一，居家練也超方便。

ELLA衝刺減肥菜單：跑步機慢跑

ELLA私下也很愛跑步機慢跑，維持體態靠「持之以恆」。建議以時速5～6km慢跑30分鐘，搭配間歇快走效果更好。這樣能穩定燃脂、促進代謝、讓腿部更勻稱。跑完再拉筋放鬆，避免腿變粗。持續一週就能感受到身體變輕盈、氣色更好！

