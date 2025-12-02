Ella陳嘉樺被問Selina懷二寶回應了！ 「親揭S.H.E跨年合體辦趴內幕」

Ella陳嘉樺2日擔任公益活動代言人，聊起要珍惜每一刻，忍不住噴淚，現在的她對於工作並不汲汲營營，認為站穩每一步才是最重要的，而今年跨年也決定跟Selina、Hebe及其他山友相約，在她家裡開「垃圾食物趴踢」，決定擁抱、珍惜最重要的人事物。

2025年跨2026年的日子，難得Ella沒特別排定工作，反而約Selina、Hebe跟山友們一起舉辦跨年趴踢，她說「我們訂的是垃圾食物派對，我想說就準備義大利麵跟湯，沒想到被山友嫌說，那個算垃圾食物嗎？不過我們大家都會帶喜歡的美食，一起相約團聚」。

她也提到Selina知道要帶食物之後，直接在群組放話「我什麼都不想帶，我只想帶一家三口去你們家當垃圾」，她開心的說，我覺得Selina這樣很棒耶，有話直說也不勉強自己，而且不帶東西來，我們食物也一定夠吃，她說「重點是我們要聚在一起」。

而被問到Selina是否有二寶的計劃，Ella表示「沒有刻意跟Selina聊，但她似乎沒有要放棄」，對於一直傳言Selina已經成功懷上二寶，Ella表示那應該是衣服的關係，不忘強調懷孕的傳聞，要大家自己去問Selina，但她不忘稱讚Selina現在狀態很好，真的很漂亮、整個人容光煥發。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導