Ella陳嘉樺首開唱 哽咽感謝能夠有自己的場子

Ella陳嘉樺首次個人巡迴演唱會《It’s Me 艾拉主意》從長沙起跑。（勁樺娛樂提供）

Ella陳嘉樺首次個人巡迴演唱會《It’s Me 艾拉主意》於11月15、16日一連兩晚在長沙開唱，她帥氣登場熱唱新歌〈It’s Me 一直迷〉讓全場瞬間熱起來，Ella也首吐心聲說：「因為你們願意相信我，讓我覺得可以做這件事情，可以擁有一個屬於我的場子，我要非常感謝你們每一個人，對我這份相信的力量。這是一個很大的祝福。」

Ella分享自己近來達到體態巔峰的狀態。（勁樺娛樂提供）

Ella使勁全力演唱近30首好歌。（勁樺娛樂提供）

面對個人首場巡演大秀，Ella不只要粉絲們聽得滿足，造型上也相當吸睛。（勁樺娛樂提供）

抒情歌令人陶醉、High歌舞動搖擺，Ella使勁全力演唱近30首好歌，談起這次開唱心境，她哽咽說：「今天能夠有這場演唱會，我必須說我真的沒有想到，我陳嘉樺Ella這個人，要有一場這樣子的演唱會，因為對我而言，我的人生高光時刻就是S.H.E，我已經做到了！我已經有巡演全世界的經驗，我去過很多地方，我從來沒有想要我自己可以做這件事情。」

Ella分享自己近來達到體態巔峰的狀態，為了這次演唱會持續健身、練舞，為自己體能出主意成了習慣，笑稱粉絲看完今晚演唱會後，會陷入著迷狀態，她說：「追解接演唱會也會成為習慣。」好姐妹Selina與Hebe特別獻上花籃祝福，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」Ella在後台看到這份暖心祝福當場淚流不止。

面對個人首場巡演大秀，Ella不只要粉絲們聽得滿足，造型上也相當吸睛，每套衣服就像是時尚大秀般美美登台，當Ella穿上一襲金色雕塑感剪裁的禮服亮相，有粉絲提問如何面對40歲？Ella開示：「回頭看30歲根本就是個嬰兒，就還是個孩子，當你到了40你會發現，回過頭看那時候你到底在煩什麼、憂慮著未來什麼，40的你更美好，你經歷了更多，變成更好的自己。30還渾渾噩噩、不知道要不要結婚、換工作，你一步一步走，不知道的時候往前走就對了。」出道邁入第24個年頭，Ella特別選唱專屬自己音樂時光記憶，演唱〈小簡單 〉獻給這一路追隨支持她的粉絲們。

