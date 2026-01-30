ELLA陳嘉樺44歲體脂再創新低！欽點「1減肥法」引爆討論，網友實測3個月瘦16kg

44歲的ELLA陳嘉樺，最近再度刷新大家對「凍齡女星」的想像。不只狀態在線，體脂更降到16.7，整個人線條緊到不行。她一向不走激烈減肥路線，反而強調「對身體好，才瘦得久」。繼超慢跑之後，她近期在小紅書公開全新燃脂關鍵「12330爬坡減肥法」，短時間內被大量轉發，還有網友跟練3個月直接瘦16kg，引爆討論。

ELLA瘦身方法：12330爬坡

這次ELLA點名的「12330爬坡減肥法」，重點在於用穩定節奏換高效率燃脂。12330代表坡度12、速度3、持續30分鐘，在跑步機上以快走完成。這樣的設定，能讓心率長時間停留在燃脂區，而不是一下爆衝、一下又累垮。相比跑步，它更容易維持，也不需要撐意志力硬拚，對ELLA來說，這是一套「可以每天做、身體不會抗議」的運動模式。

跑步機爬坡適合誰？

如果你一聽到跑步就想放棄，那爬坡反而很適合你。這套方法對運動新手、久坐上班族、或是怕膝蓋負擔太大的人特別友善。因為是快走，不是跑跳，關節衝擊相對低，卻能確實刺激到腿部與臀部肌群。尤其下半身容易水腫、線條鬆的人，透過爬坡讓肌肉「被叫醒」，會比單純走平路更快感覺到身形變化。

跑步機爬坡好處

爬坡最大的優勢，在於「消耗高、疲勞感低」。坡度會自然提高熱量消耗，讓同樣30分鐘，燃脂效率比平地快走更好。同時因為核心與臀腿需要持續出力，不只瘦，線條也會跟著變立體。長期下來，心肺耐力提升、下半身更有力，身體會進入「越動越不累」的狀態，這也是很多人能持續做下去、不容易半途而廢的原因。

跑步機爬坡注意事項

想安全又有效，幾個細節一定要顧好。第一，坡度不用一次拉滿，新手可從較低坡度開始適應。第二，走路時保持身體直立、腹部微收，避免駝背或前傾造成腰痠。第三，運動前後記得暖身與伸展，尤其是小腿與臀部。最後別忽略飲食與睡眠，運動是開關，真正讓身體瘦下來的是整體生活節奏。

