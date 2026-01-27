ELLA、倪妮、全鐘瑞也瘋狂！蘭蔻「絨粉桃心包裝」直接美出時空斷層、M·A·C、TOM FORD擦出高級柔霧唇

（圖／取自蘭蔻 小紅書、Nnkullim 小紅書、 meovv IG）

過去我們在追求霧面妝效時，往往得在「顯色度」與「舒適度」之間抉擇。但今年最受矚目的三大唇膏品牌——蘭蔻、M·A·C 與 TOM FORD，不約而同地透過黑科技轉化質地，讓雙唇即便在展現極致柔焦的霧面妝效時，依然能輕盈綻放飽滿色澤，且潤澤度驚人。無論是想要霓妮的大氣優雅、ELLA 那種毫不費力的時髦態度，還是全鐘瑞那般帶有神秘感的冷豔高級，這三款唇膏都能精準滿足你對「高級氛圍感」的所有渴望。

蘭蔻 絕對完美唇膏 2026 情⼈節限定版

蘭蔻再次定義了什麼叫做「浪漫的最高境界」。全新《絕對完美唇膏 絲絨霧感 2026 情人節絨粉桃心限定包裝》，光是那觸感如高級精品般的絨粉管身，搭配精緻的桃心浮雕，就足以讓人一眼淪陷，彷彿美出了時空斷層。一半柔軟的天鵝絨、一半俐落霧面光澤管身超有質感，拿在手上就像是唇膏界中的精品高訂。蘭蔻全球代言人倪妮也演繹了這兩款色號，擦上盡顯高級優雅又大氣。

蘭蔻絕對完美唇膏 絲絨霧感 2026情人節限定／1,600元（圖／取自 蘭蔻 小紅書）

蘭蔻絕對完美唇膏 絲絨霧感 2026情人節限定／1,600元（圖／品牌提供）

裸粉#375巧妙還原被輕吻過的唇色，注入剛剛好的粉嫩紅暈！淡雅通透裸粉是悸動初戀的代表色，也是日常百搭必備色，暖調混合一點灰感的木質玫瑰，早八通勤薄擦這隻直接變成知性氛圍感美女。

#296深邃紅棕色調一擦氣場全開，低明度紅色混合冷調棕色，必正紅更顯白、比純棕顯氣色，厚擦的濃郁復古紅棕惹眼卻美得沒有距離感，忍不住一眼陷進愛情裡。

（圖／取自 Nnkullim 小紅書）

頂級奢霧柔焦撫紋，絲絨曖昧吻出精緻貴氣嫩唇，以頂級奢霧質感為靈魂，完美結合了「智慧粉體轉換科技」，讓膏體在輕觸雙唇瞬間，如奶油般絲滑融化，隨即轉化為輕盈奢華的柔霧質地；升級版「球型持色粉體」則像是在唇間披上了一層薄紗，一抹顯色更飽滿、極致柔焦不顯紋！最棒的是唇膏中傾注玫瑰複合精萃、神經醯胺與頂尖抗老成分普拉絲鏈，長效保濕滋養、修護唇肌，讓雙唇由內而外綻放豐盈柔嫩的零唇紋美感。

（圖／取自 Nnkullim 小紅書）

M·A·C 輕親雲霧保濕唇膏

如果說有一種時髦叫做「ELLA」，那她最近掀起的「輕親雲霧」風潮絕對要跟上。作為 M·A·C 最新全球品牌大使，ELLA 總能將任何單品演繹出一種「我隨便塗塗就這麼美」的率性與自信。她所使用的這款唇膏，正是為了打造這種毫不費力的柔焦妝效而生。質地真的就像「雲霧」一樣輕盈無感！最神奇的使用體驗是，它雖然是霧面，但上唇時滑順得驚人，完全不需要任何技巧，輕輕抿開就能暈染出如霧氣般自帶柔焦濾鏡的邊界。

M·A·C 輕親雲霧保濕唇膏／990元（圖／品牌提供、取自 maccosmetics IG）

ELLA 在廣告中擦上的主打色#923 荔枝玫瑰 Stay Curious，完美詮釋了低調自信的優雅態度。這款唇膏最大的突破在於「滑順如乳霜、輕盈如空氣」，結合了獨特輕質粉體與來自多肉植物的「草綠鹽角草萃取」保濕成分，讓霧面唇妝的保濕度瞬間提升 54%。全系列 24 色包含全新的冷暖百搭色，同時也重新演繹 12 款經典人氣色選，如Devoted To Chli、Mull It Over、Stay Curious 等，透過灰階色調的融入，轉化為更細膩、柔和的現代柔霧色彩，讓你時髦毫不費力，躺平也能出大片。

M·A·C 輕親雲霧保濕唇膏／990元（圖／取自 meovv IG）

TOM FORD 超模黑跟霧光唇膏

TOM FORD 永遠知道如何展現女性既性感又優雅的多重面貌。靈感源自 2026 秋冬時裝秀的全新《超模黑跟霧光唇膏》，以俐落洗鍊的黑金細管設計，宛如模特兒腳上那雙性感的高跟鞋。除了全球代言人 Angelina Jolie 的經典演繹，韓國大勢演員全鐘瑞更將這款唇膏的獨特氣質發揮得淋漓盡致。全鐘瑞身上那種自帶神秘感、冷豔又高級的氛圍，擦上色號 #110 Blush Absolute與 #112 Pink Suede後，完美展現了專屬 TOM FORD 的「當代靜奢氣場」。那是一種低調卻鮮明，不需張揚就能吸引所有人目光的存在感。

TOM FORD 超模黑跟霧光唇膏 全新10色／1,950元（圖／品牌提供）

這款唇膏拿在手上的手感極佳，細長的管身非常優雅。它的「柔焦霧化科技」非常厲害，上唇後的服貼度簡直像是第二層肌膚般細緻。雖然是霧面質地，但因為獨家的滋潤配方，一抹就能貼膚展開，呈現出如絲絨般的高級質感。這是一款隨身攜帶補妝，都能彰顯妳獨到品味的時尚配件。

TOM FORD 超模黑跟霧光唇膏 全新10色／1,950元（圖／品牌提供）

