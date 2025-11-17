Ella「從沒想過能開個唱」 Selina、Hebe送暖被逼哭

Ella陳嘉樺長沙開唱。（圖／勁樺娛樂提供）

陳嘉樺以英文藝名「Ella」分別與任家萱（Selina）、田馥甄（Hebe）合組成女子團體S.H.E正式進軍歌壇，而Ella這名字在S.H.E團體裡代表著「勇氣」，Ella15、16日在長沙舉行「It’s Me 艾拉主意」個人巡迴演唱會，好姐妹Selina與Heb都特別獻上花籃祝福，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」Ella在後台看到這份暖心祝福，當場淚流不止。

S.H.E成為華人地區具有代表性、指標性、影響力、知名度、唱片銷售量、演唱會票房和銷售口碑的女子演唱團體之一。Ella在首場個人巡演，她哽咽說：「是因為你們都願意相信我，我去過的每一場音樂節、演出，你們在台下陪伴我的過程，讓我相信，陳嘉樺你真的可以做這件事情，你可以擁有一個屬於你的場子，你絕對撐得住這一切。所以我要非常感謝你們每一個人，對我這份相信的力量，這是很大的一個祝福。」

Ella開唱共有超過50組明星錄影片為她打氣，包含蔡依林、動力火車、林俊傑、彭佳慧、言承旭等人。蔡依林許願Ella能在演唱會朗誦她的新歌DIY歌詞，搭配舞蹈更好。

張信哲笑說，想再看一次小時候的Ella，讓她笑回：「我現在應該回不去了，因為我現在這麼漂亮，要變成小時候那樣帥氣，真是有點不容易。」

樂團五月天則肯定Ella的演唱會絕對好看，但主唱阿信表示，「希望Ella活潑一點。」瑪莎吐槽：「我覺得她端莊一點比較重要。」

Ella演唱近30首歌，包括自己的歌曲和S.H.E的經典曲目，多套華服也相當吸睛，「星火女王」華麗造型以250朵手工煙火裝飾與上千顆水晶製作，耗時500小時完成，相當用心的大工程。

歌手陳嘉樺（Ella）為了這次演唱會持續健身、練舞，大方秀出腹肌、背肌，忍不住自誇「超帥」。