Ella 44歲還能瘦出新高度！親授「12330爬坡減肥法」用走的燃脂、線條鍛鍊超有感！

（圖／取自Ella小紅書）

近年Ella的狀態真的好到藏不住，不只臉部輪廓更俐落，整體身形線條也明顯升級，尤其背線、腿線的緊實度，每次一曝光就引起討論！她也大方分享，讓自己「瘦得很穩、線條很實在」的關鍵，其實全靠運動累積。

先前Ella說自己很愛「超慢跑」引發一波跟風，這次她又在小紅書親自點名新的燃脂心法—「12330 爬坡減肥法」！貼文一出，留言區立刻被洗版詢問「12330是什麼意思？」也難怪，因為這套方法主打不用爆衝、不用高強度，卻能同時把心肺和燃脂效率拉起來。

（圖／取自Ella小紅書）

所謂「12330 爬坡減肥法」，核心其實很直觀：坡度12、速度3、連續30分鐘。以跑步機為主，在穩定快走的狀態下拉高坡度，讓身體長時間維持在燃脂心率區間；這樣的訓練方式，比平地快走更吃腿臀與核心，但又不需要狂跑，對關節負擔相對小，特別適合想瘦又怕太累的人。

（圖／取自Ella小紅書）

從Ella的實際示範畫面也能看出來，這套方法強調的是「穩定輸出」，不是短時間拚爆汗，而是靠30分鐘累積心肺與肌肉刺激。長期下來，不只體脂下降，整體線條也會慢慢被雕出來，這也是為什麼她的身形變化看起來特別自然、不乾扁。

（圖／取自Ella小紅書）

與其說Ella是突然瘦出新高度，不如說她把運動變成一種固定節奏，從超慢跑到12330爬坡法，她分享的從來不是極端瘦身，而是一般人也能複製的運動邏輯，這一點，才是真正讓粉絲願意跟著動起來的原因。

（圖／取自Ella小紅書）





