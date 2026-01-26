【ELLE Meets】收藏世界的女孩！馬士媛：用好奇心漫步人間，讓每個角色都化為生命裡閃耀的寶石 | ELLE
馬士媛的眼睛，像一對溫柔的探照燈，總能在平凡之處照見值得珍藏的光。當她望向世界時，看到的不是平淡的日常，而是處處埋藏著驚喜與可能的寶藏地圖。
好奇，是最珍貴的勇氣
「我就是什麼事都有興趣。」這句話輕描淡寫，卻是馬士媛世界觀的基石。對她而言，世界是由無數「值得了解的故事」組成的。她去早餐店打工，因為喜歡吃早餐；她嘗試設計、美編，甚至想過當刺青師，每一段經歷，都不是簡單的打工，而是一次次主動的探索。馬士媛在生活裡漫步，隨手拾起那些令她心動的碎片，這種將世界視為「可收藏的寶庫」的眼光，自然引領她從模特兒走向演員。
當演員要放下對過去的執著，去觸摸角色生命的真實紋理，每一次理解，都像為馬士媛的百寶箱增添了一塊獨一無二的生命結晶。
過去，她的工作像是「展示寶石的美」，現在，她更想理解「一顆寶石是如何形成的」。「當演員，你要去挖掘一個人的生命為什麼會這樣。」馬士媛需要暫時放下模特兒對漂亮的執著，去觸摸角色生命的真實紋理，那些光滑的、粗糙的、閃亮的、黯淡的部分，都值得被理解。這過程對馬士媛而言很挑戰，卻也無比珍貴，因為每一次理解，都像為她的百寶箱增添了一塊獨一無二的生命結晶。
在回聲中看見自己的光
即使憑著《左撇子女孩》拿下金馬獎最佳新演員獎的肯定，馬士媛依然會問自己：「我要怎麼找回我一開始喜歡表演的初心？」起初，馬士媛是在他人的反饋中，發現了自己內在寶藏的光。「大家給我的反饋讓我發現其實我也沒有真的表演得很糟。」觀眾的認可像一面明亮的鏡子，照見了她未曾正視的價值。
我的動力來自拍攝時團隊帶來的感動，以及表演時能認識自己的純粹快樂。
那些被看見、被認可的瞬間，化為馬士媛內心的基石，點亮了她內在的自信。然而真正的動力還是來自拍攝時團隊帶來的感動，以及表演時能認識自己的純粹快樂。獎項是路標，而非寶藏本身。真正的寶藏，始終是那份最初的熱愛與自我發現的旅程。
慢下來，是一種長大
從曾經迷惘的一次次探索，這位收藏世界的女孩步伐越發從容。26歲剛剛好的年紀，馬士媛感到自己「長大了」，是因為學會了「可以慢慢走，沒那麼著急」。當新的挑戰與焦慮來臨，馬士媛不再慌忙，而是懂得告訴自己：「其實沒那麼緊張，我們就一步、一步來就好。」這種從容，或許是馬士媛在漫長的探索與挖掘之後，獲得的最高級的珍品——一種對自己、對時間、對世界的信任。
馬士媛是一位寶藏女孩，但並非因為她擁有稀世珍奇，而是她擁有將尋常事物視為寶藏的眼光，以及將點滴體驗化為生命珍品的溫柔能力。她的世界，是由無數「值得好奇」與「值得理解」的片段組成，而她始終在路上，以好奇為羅盤，以體驗為行囊，持續進行著這場溫暖而豐盛的收藏之旅。
ELLE：出門一定會帶的三樣東西？
馬士媛：手機、護唇膏、耳機。
ELLE：有沒有哪位女性前輩的姿態是妳所嚮往的？
馬士媛：我很喜歡湯唯，我喜歡她專注做自己喜歡的事，不做多餘的解釋，讓我看到她身為女性的一種韌性，還有對自己的堅持，我覺得很有魅力。
ELLE：最近做過「最不符合大家期待、卻最讓自己爽快」的一件事是什麼？
馬士媛：以前我不擅長拒絕，與其說是怕生，不如說是希望大家都好，總覺得拒絕會讓對方不舒服。但現在我意識到當我用舒服的方式明確表達「不要」，對對方來說反而因為少了模糊地帶，讓關係更自在。實際這樣做之後，大家的反饋也覺得我開始懂得專注在自己身上，這種感覺真的蠻好的。
ELLE：如果滿分100分，妳會給現階段自己打幾分？
馬士媛：直覺跳出來是80分，因為我覺得自己已經做得有達到我自己心目中的80分，但是永遠都會有進步的空間，我覺得也是一件好事。
（原始文章內有影片）
CREDIT
PHOTOGRAPH：WEN JUN FU／PROJECT MANAGEMENT：JASMIN HUANG／STYLING：OR HUANG／MAKE UP：ASHLEY／HAIR：WEIC LIN／TEXT：ZOE CHANG
＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載
