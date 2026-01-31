Elly、Lily感情超好「從小受大小S影響」 她最愛媽媽《康熙》這橋段

記者趙浩雲／台北報導

小S的大女兒與二女兒許曦文（Elly）、許韶恩（Lily）合體登上《ELLE》二月號封面，感情一向緊密的姊妹倆在訪談中也分享，大小S一直是她們心中「姊妹情深」的最佳榜樣。談到成長過程中的影響，Elly與Lily一致認為，媽媽小S與姨媽大S的相處模式，從小就深深影響她們。「她們一直告訴我們，真正會無條件支持你的，只有姐妹和家人，不論你做什麼選擇。」

多年來，外界常將這對氣質姊妹與小S年輕時的搞怪形象做對比，但其實母女之間有不少可愛的共通點。Elly透露，她們會一起追動漫，「像《一拳超人》就是媽媽先看完，再跑來推薦我，還會很認真問：『你知道這部嗎？』」Lily則笑說，三人連睡覺的習慣都很像，「一定要抱著娃娃或小東西才睡得著。」這些生活片段，讓她們感受到媽媽幽默又貼心的一面，怎麼看都不會膩。

小S的大女兒與二女兒許曦文（Elly）、許韶恩（Lily）合體登上《ELLE》二月號封面。（圖／ELLE）

除了媽媽，小S的姊姊大S同樣是姊妹倆珍惜的存在。Elly感性表示，隨著年紀漸長，更懂得要把握與家人的相處時光，「不能等到失去才開始後悔沒有好好珍惜。」Lily則用笑聲化解情緒，「我現在什麼事都會打給姊姊，有時候只是想問她『妳還醒著嗎？』」被問到彼此在人生中扮演的角色，Lily罕見認真起來，形容姊姊同時是家人、朋友與知己；Elly也接話表示，對方在她心中始終如一，是生命裡不可取代的存在。

至於小S多年來的經典橋段，至今仍被年輕世代瘋傳，姊妹倆也完全能接住笑點。Lily分享她最愛的一個片段：「媽媽在《康熙來了》模仿一個女生的表情，好像叫葦萱，我超愛那個梗圖，私下還會偷偷學那個表情。」Elly迫不及待補充：「我最喜歡的是她在節目上和周杰倫演打架，周杰倫說『放馬過來』，媽媽就回：『我沒養馬！』」

