Elly、Lily緬懷大S 姊妹情深是榜樣

大S（徐熙媛）逝世周年，小S（徐熙娣）的大女兒Elly（許曦文）與二女兒Lily（許韶恩）合體登上雜誌封面，姨媽和媽媽的感情深厚，是姊妹的榜樣，「她們從小就是我們的模範，也一直教我們，只有姊妹和家人會永遠支持你，不管你做什麼事情。」Elly緩緩說道：「我覺得要更懂得珍惜，不能等到真正失去才開始想念。」Lily表示：「我現在都會忍不住一直打給姊姊，我甚至連在外面找不到廁所也會打給她。」

Elly、Lily氣質出眾，不少網友覺得宛如當年ASOS，她們和媽媽小S之間也有許多可愛的小連結，Elly說：「我們會一起追動漫，像《一拳超人》就是媽媽先看完，再推薦給我。」Lily則回想起她們3人睡覺的習慣：「我們一定要抱著一個娃娃或小物件才能入睡。」

小S主持《康熙來了》12年成為經典，節目上的搞笑片段，多年都不過時，年輕世代的姊妹也能接上這些共鳴，她們點頭如搗蒜，Lily分享她最愛的一個片段：「媽媽在《康熙來了》模仿一個女生的表情，我超愛那個哏圖，私下還會偷偷學那個表情。」Elly迫不及待補充：「我最喜歡的是她在節目上和周杰倫演打架，周杰倫說『放馬過來』，媽媽就回『我沒養馬！』」