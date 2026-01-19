Elmo新家在YouTube！《芝麻街》上架超過100集經典內容，1969年首播集也能免費看
YouTube官方宣佈，與《芝麻街》製作單位Sesame Workshop達成合作，即日起將超過100集的經典《芝麻街》 (Sesame Street) 內容搬上YouTube與YouTube Kids平台。這項合作不僅包含懷舊的完整集數，還有針對特定學習主題的精選合輯，讓不同世代的觀眾都能重溫大鳥 (Big Bird)、Elmo與餅乾怪獸 (Cookie Monster)的風采。
從1969年首播集到經典名場面
這次上架內容片單包含1969年首播的第一集，當時的青蛙柯密特 (Kermit the Frog) 還與大鳥、畢特 (Bert) 經常同框出現。
除了首播集，YouTube還特別整理《芝麻街》歷史上的重要時刻，例如：
• 《Snuffy是真的！》 (Snuffy is Revealed)：大鳥終於向大家證明他的長毛象朋友Snuffleupagus不是想像出來的。
• 《再見了，胡珀先生》 (Goodbye Mr. Hooper)：1983年針對商店老闆Mr. Hooper離世所製作的生命教育特輯，被視為兒童電視史上的里程碑。
• 《羅傑斯先生來訪》 (Mr. Rogers Visits)：另一位兒童節目巨擘Fred Rogers造訪芝麻街的經典跨界合作。
主題合輯：不只看熱鬧，也能學STEM
為了適應現代兒童的觀看習慣，這次合作也推出了多種主題式合輯。內容涵蓋了具體的教育主題如ABCs (字母教學)與STEM (科學、科技、工程、數學)，以及更廣泛的概念如「冒險與想像」 (Adventure & Imagination)和「友誼與遊戲」 (Friendship & Play)。
YouTube看經典，Netflix看新劇
值得注意的是，這次與YouTube的合作內容，不同於Sesame Workshop與Netflix簽署的新協議。
目前《芝麻街》最新的第56季內容，已經從原本的HBO移轉至Netflix與美國公共電視網 (PBS) 播出。在結束與HBO長達十年的合作關係後，Sesame Workshop採取分進合擊的策略：將最新的首播內容交給串流訂閱服務 (Netflix)，而將龐大的經典資料庫投放在觸及率最廣的免費平台 (YouTube)，試圖最大化其品牌影響力。
